«Химки» и «Баник» сыграли вничью в товарищеском матче

«Химки» первом товарищеском матче после перерыва сыграли вничью с чешской командой «Баник» (1:1).

В составе российской команды свои первые матчи сыграли защитник Юрий Жирков и полузащитник Павел Мамаев. Результативными действиями футболисты не отметились.

Товарищеский матч

«Химки» (Россия) — «Баник» О (Чехия) — 1:1 (1:1)

Голы: Волков, 13 (1:0). Клима, 33 (1:1).

«Химки» (первый тайм): Тусеев, Идову, Филин, Волков, Мамаев, Глушаков, Мирзов, Трошечкин, Главчич, Жирков, Долгов.