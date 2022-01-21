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Сегодня, 19:32

«Химки» и «Баник» сыграли вничью в товарищеском матче

Виктория Кравченко

«Химки» первом товарищеском матче после перерыва сыграли вничью с чешской командой «Баник» (1:1).

В составе российской команды свои первые матчи сыграли защитник Юрий Жирков и полузащитник Павел Мамаев. Результативными действиями футболисты не отметились.

Товарищеский матч

«Химки» (Россия) — «Баник» О (Чехия) — 1:1 (1:1)

Голы: Волков, 13 (1:0). Клима, 33 (1:1).

«Химки» (первый тайм): Тусеев, Идову, Филин, Волков, Мамаев, Глушаков, Мирзов, Трошечкин, Главчич, Жирков, Долгов.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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