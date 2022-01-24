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Сегодня, 15:53

ЦСКА проиграл клубу из Люксембурга в товарищеском матче

ЦСКА проиграл люксембургскому клубу в товарищеском матче в Испании
Виктория Кравченко

ЦСКА проиграл команде из Люксембурга «Дюделанж» в товарищеском матче на сборах в Испании.

Единственный гол забил полузащитник «Дюделанжа» Дейвид Синани.

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА (Россия) — «Дюделанж» (Люксембург) — 0:1 (0:1)

Гол: Синани, 14.

ЦСКА: Акинфеев (В.Тороп, 46), Марио Фернандес (Б.Фукс, 46), Мухин (А.Дзагоев, 46), Конюхов (И.Ахметов, 46), Дивеев (М.Елеев, 46), Кучаев, Бийол (В.Г.Яковлев, 46), Юсуф Языджи (В.Васин, 46), Обляков (К.Набабкин, 46), Зайнутдинов (Г.Щенников, 46), Ф.Чалов.
24 января. Кампоамор. Стадион «Кампоамор».

ФК Дюделанж
ФК ЦСКА (Москва)
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