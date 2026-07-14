«Локомотив» — ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию товарищеского матча

«Локомотив» и ЦСКА сыграют в товарищеском матче 14 июля

Во вторник, 14 июля, «Локомотив» и ЦСКА сыграют в товарищеском матче. Игра состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию матча эксклюзивно покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт». Трансляция будет бесплатной, необходима только регистрация.

В минувшем сезоне «Локомотив» с 53 очками занял третье место в чемпионате России. В сезоне-2025/2026 ЦСКА набрал 51 очко и финишировал на пятом месте в турнирной таблице.

РПЛ сезона-2026/2027 стартует 24 июля. Железнодорожники начнут сезон с домашнего матча против «Ахмата». В 1-м туре армейцы сыграют дома против «Балтики».