Боярский — о победе России над Болгарией: «Это не матч, это беда!»
Народный артист Росссии Михаил Боярский прокомментировал победу национальной команды над Болгарией в товарищеском матче (1:0).
«Это не матч, это беда! Думаю, это все плачевно скажется на игре с Бельгией. Ходить по полю — бессмысленно и нерезультативно. Обе команды были достойны друг друга — очень плохо играли. По сегодняшней игре никого не могу выделить, но Дзюба наиболее готов к чемпионату Европы. Это было понятно еще по игре с Польшей. Но а что Мостовой промахивается в таких простых моментах, заставляет задуматься... Никакой радости от сегодняшней игры не было и быть ни у кого не может», — сказал Боярский «СЭ».
Также Боярский прокомментировал травму защитника Федора Кудряшова, из-за которой тот пропустил матч с болгарами. Его участие в чемпионате Европы так же находится под вопросом.
«Без Кудряшова не будет сложно играть, у нас нет незаменимых игроков, он не составлял основу команды», — добавил артист.
Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе В против Бельгии, Дании и Финляндии.
(Мария Куцубеева)
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