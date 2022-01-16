Почеттино рассказал о состоянии здоровья Неймара и Месси

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал состояние здоровья нападающих Неймара и Лионеля Месси.

«Неймар продолжает следовать индивидуальной программе восстановления. А Лео, хотя ему и лучше, продолжает находиться под наблюдением нашего медицинского персонала», — приводит слова тренера Tuttomercatoweb.

Неймар получил травму в игре против «Сент-Этьена» (3:1), 28 ноября. Он рассчитывает сыграть в составе команды 6 февраля против «Лилля».

Месси продолжает восстанавливаться после коронавируса. Ранее «ПСЖ» заявил, что футболист вернется к тренировкам в общей группе на следующей неделе.