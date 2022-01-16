Почеттино рассказал о состоянии здоровья Неймара и Месси
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал состояние здоровья нападающих Неймара и Лионеля Месси.
«Неймар продолжает следовать индивидуальной программе восстановления. А Лео, хотя ему и лучше, продолжает находиться под наблюдением нашего медицинского персонала», — приводит слова тренера Tuttomercatoweb.
Неймар получил травму в игре против «Сент-Этьена» (3:1), 28 ноября. Он рассчитывает сыграть в составе команды 6 февраля против «Лилля».
Месси продолжает восстанавливаться после коронавируса. Ранее «ПСЖ» заявил, что футболист вернется к тренировкам в общей группе на следующей неделе.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|21
|15
|5
|1
|42-18
|50
|
2
|Ницца
|21
|12
|4
|5
|34-18
|40
|
3
|Марсель
|19
|10
|6
|3
|27-15
|36
|
4
|Ренн
|21
|10
|4
|7
|40-19
|34
|
5
|Монако
|21
|9
|6
|6
|33-23
|33
|
6
|Ланс
|21
|9
|6
|6
|36-29
|33
|
7
|Страсбур
|20
|9
|5
|6
|39-25
|32
|
8
|Монпелье
|20
|9
|4
|7
|34-27
|31
|
9
|Нант
|21
|8
|5
|8
|26-25
|29
|
10
|Лилль
|19
|7
|7
|5
|26-26
|28
|
11
|Лион
|19
|6
|8
|5
|27-27
|26
|
12
|Анже
|20
|6
|8
|6
|26-27
|26
|
13
|Брест
|21
|6
|7
|8
|26-33
|25
|
14
|Реймс
|21
|5
|9
|7
|22-23
|24
|
15
|Метц
|21
|4
|7
|10
|24-41
|19
|
16
|Клермон Фут
|20
|4
|6
|10
|20-36
|18
|
17
|Труа
|19
|4
|5
|10
|18-28
|17
|
18
|Лорьян
|20
|3
|8
|9
|15-31
|17
|
19
|Бордо
|21
|3
|8
|10
|30-50
|17
|
20
|Сент-Этьен
|20
|2
|6
|12
|18-42
|12
|14.01
|23:00
|
Ницца – Нант
|2 : 1
|15.01
|19:00
|
Сент-Этьен – Ланс
|1 : 2
|15.01
|23:00
|
ПСЖ – Брест
|2 : 0
|16.01
|15:00
|
Ренн – Бордо
|6 : 0
|16.01
|17:00
|
Лорьян – Анже
|0 : 0
|16.01
|17:00
|
Монако – Клермон Фут
|4 : 0
|16.01
|17:00
|
Реймс – Метц
|0 : 1
|16.01
|17:00
|
Страсбур – Монпелье
|3 : 1
|16.01
|19:05
|
Труа – Лион
|- : -
|16.01
|22:45
|
Марсель – Лилль
|- : -
|Г
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|12
|
|
Людовик Айорк
Страсбур
|11
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|8
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|7
|
|
Жонатан Клаусс
Ланс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|16
|2
|3
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|6
|1
|0
|
|
Леонардо Балерди
Марсель
|12
|1
|4