«Монако» разгромил «Клермон», Головин пропускал встречу

«Монако» разгромил «Клермон» в матче 21-го тура чемпионата Франции. Монегаски выиграли со счетом 4:0.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропускал эту встречу. В последний раз он выходил на поле 19 декабря.

«Монако» набрал 33 очка и занимает пятое место в турнирной таблице.