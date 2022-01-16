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«Монако» разгромил «Клермон», Головин пропускал встречу

Иван Шитик
Корреспондент
16 января. «Монако» — «Клермон» — 4:0.
Фото ФК «Монако».

«Монако» разгромил «Клермон» в матче 21-го тура чемпионата Франции. Монегаски выиграли со счетом 4:0.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропускал эту встречу. В последний раз он выходил на поле 19 декабря.

«Монако» набрал 33 очка и занимает пятое место в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 21-й тур
16 янв, 17:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
4:0
Клермон Фут
Голы
Диоп, 45+2 (1:0), Бен-Йеддер, 55 (2:0), Бен-Йеддер, 62 (3:0), Кайю Энрике, 83 (4:0)
Монако
Нюбель Марипан Дисаси (Матсима, 81 ) Кайю Энрике Агилар Тшуамени Жан Лукас (Вандерсон, 67 ) Диоп Мартинш (Фофана, 67 ) Якобс (Бен-Йеддер, 46 ) Фолланд (Аклиуш, 81 )
Клермон Фут
Джоко Унтонджи Н`Симба Зедадка Ожье (Альбер, 75) Маньин Бертомье (Диаби, 74) Абдул Самед Доссу (Менди, 64) Рашани (Бускетс, 86) Амель (Телль, 74)
Предупреждения
Абдул Самед 56
Судьи
Стина
Франция. Лига 1. 21-й тур
16 янв, 17:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
0:0
Анже
Лорьян
Нарди Енц Абержель Ляпорт Мендес Петро (Буагар, 46 ) Ле Гофф Ле Фе (Муазан, 71 ) Монкондюи (Сумано, 82 ) Моффи Лорьенте
Анже
Петкович Думбья Траоре Мансо Менди Мангани Фюльжини Кабо Бенталеб (Капель, 72) Нинга (Перейра Лаж, 72) Браими (Шо, 72)
Предупреждения
Абержель 53, Енц 67, Ляпорт 69  -  Нинга 56
Удаления
Думбья 14
Судьи
Амель
Франция. Лига 1. 21-й тур
16 янв, 17:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
0:1
Метц
Голы
Ньян, 61 (0:1)
Реймс
Райкович Фас Абдельхамид Гравиллон (Мбюкю, 68 ) Локо Фокет Адлен (Донис, 63 ) Каюсте (Флип, 46 ) Кеббаль (Думбия, 74 ) Лопи Коффи (Хорнби, 75 )
Метц
Кайар Ниакате Делен Лакруа Траоре Пажо Басси (Сабали, 76) Мбенг Ньян Нгюетт (Тшимбембе, 88) Яде
Предупреждения
Локо 24, Лопи 50, Фокет 80, Райкович 84  -  Делен 19, Ниакате 28, Пажо 45, Ньян 82
Судьи
Пиньяр
Франция. Лига 1. 21-й тур
16 янв, 17:00. La Meinau (Страсбург)
Страсбур
3:1
Монпелье
Голы
Молле, 11 (0:1), Уорис, 77 (1:1), Томассон, 84 (2:1), Гамейро, 86 (3:1)
Страсбур
Селс Фила (Гильбер, 69 ) Перрен (Уорис, 69 ) Каси Ньямси Томассон Льенар (Аолу, 63 ) Прцич Беллегард (Кандиль, 63 ) Сиссоко Гамейро
Монпелье
Омлин Суке Сако Козза Ристич Саванье (Леруа, 89) Ферри (Макуана, 89) Шотар Молле (Самбия, 61) Жермен (Джоаккини, 78) Мавидиди (Вахи, 61)
Предупреждения
Беллегард 22, Кандиль 70  -  Ферри 59, Саванье 65
Удаления
Вахи 66
Судьи
Гайуст

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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ТБ 2.5

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Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
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Манчестер Сити 1
Челси 0
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1.70

ТБ 2.5

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ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

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Александр Головин
ФК Клермон Фут
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 21 15 5 1 42-18 50
2
 Ницца 21 12 4 5 34-18 40
3
 Марсель 19 10 6 3 27-15 36
4
 Ренн 21 10 4 7 40-19 34
5
 Монако 21 9 6 6 33-23 33
6
 Ланс 21 9 6 6 36-29 33
7
 Страсбур 20 9 5 6 39-25 32
8
 Монпелье 20 9 4 7 34-27 31
9
 Нант 21 8 5 8 26-25 29
10
 Лилль 19 7 7 5 26-26 28
11
 Лион 19 6 8 5 27-27 26
12
 Анже 20 6 8 6 26-27 26
13
 Брест 21 6 7 8 26-33 25
14
 Реймс 21 5 9 7 22-23 24
15
 Метц 21 4 7 10 24-41 19
16
 Клермон Фут 20 4 6 10 20-36 18
17
 Труа 19 4 5 10 18-28 17
18
 Лорьян 20 3 8 9 15-31 17
19
 Бордо 21 3 8 10 30-50 17
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 Сент-Этьен 20 2 6 12 18-42 12
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14.01 23:00
Ницца – Нант
 2 : 1
15.01 19:00
Сент-Этьен – Ланс
 1 : 2
15.01 23:00
ПСЖ – Брест
 2 : 0
16.01 15:00
Ренн – Бордо
 6 : 0
16.01 17:00
Лорьян – Анже
 0 : 0
16.01 17:00
Монако – Клермон Фут
 4 : 0
16.01 17:00
Реймс – Метц
 0 : 1
16.01 17:00
Страсбур – Монпелье
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