Мбаппе рассказал, что перенял многое от Фалькао в «Монако»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе назвал футболиста, у которого он учился больше всего.

«Я думаю, что это Фалькао. Это человек, который всегда поддерживал меня, создавал для меня пространство, был капитаном звездной команды. Для молодого нападающего начинать в таких условиях — преимущество, ведь он был тем, кто хотел чему-то научить, а я был открыт к его знаниям», — приводит слова футболиста AS со ссылкой на YouTube-канал Sorare.

Радамель Фалькао и Мбаппе вместе выступали в составе «Монако» с 2015 по 2018 год.

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