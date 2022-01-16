«Челси» интересуется защитником «ПСЖ» Кюрзава

Защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава попал в сферу интересов «Челси», сообщает Sky Sports. Переговоры находятся на ранней стадии.

«ПСЖ» готов не только отдать Кюрзава в аренду, но и выплачивать игроку часть зарплаты.

В этом сезоне 29-летний Кюрзава ни разу не сыграл за «ПСЖ» в чемпионате Франции или Лиге чемпионов из-за травмы. В последний раз он выходил на поле в августе прошлого года в игре с «Лиллем» в Суперкубке Франции (0:1).