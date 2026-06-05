Le Parisien: Сафонов останется основным вратарем «ПСЖ» в сезоне-2026/27

Российский голкипер Матвей Сафонов продолжит быть первым номером в «ПСЖ» в сезоне-2026/27, сообщает Le Parisien.

По информации источника, 27-летний россиянин полностью убедил руководство клуба, что достоин быть основным вратарем парижан. При этом будущее голкиперов Люки Шевалье и Ренато Марина в команде под вопросом — 19-летнего итальянца могут отдать в аренду.

Также отмечается, что «ПСЖ» близок к подписанию вратаря Алессандро Лонгони, контракт которого с «Миланом» рассчитан до конца июня.

Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. По ходу сезона-2025/26 россиянин выиграл конкуренцию у Шевалье во французской команде. Всего Сафонов провел 44 матча за парижан во всех турнирах, пропустив 41 гол и в 19 играх сохранив ворота «ПСЖ» в неприкосновенности.

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