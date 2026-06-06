«ПСЖ» не будет продлевать контракт с Ли Кан Ином

«ПСЖ» больше не рассматривает вариант с продлением контракта с нападающим Ли Кан Ином, сообщает RMC Sport. Парижский клуб не будет препятствовать уходу игрока этим летом, если поступит приемлемое предложение.

Кан Ин выступает за «ПСЖ» с лета 2023 года. Действующий контракт игрока рассчитан до конца сезона-2027/28. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.

Ранее СМИ писали об интересе к игроку сборной Кореи со стороны «Атлетико» и «Астон Виллы».

В сезоне-2025/26 Кан Ин сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.