Сен-Максимен договорился с «Шарлотт»

«Шарлотт» договорился о контракт с нападающим «Ланса» Алланом Сен-Максименом, сообщает L'?quipe.

В четверг, 4 июня, французский клуб объявил об уходе 29-летнего француза на правах свободного агента.

Ранее Сен-Максимен выступал также за «Ньюкасл Юнайтед», «Сент-Этьен», «Ганновер», «Бастию», «Ниццу», «Аль-Ахли», «Фенербахче» и «Америку».

Сен-Максимен зимой расторг контракт с «Америкой» и перебрался из Мексики в «Ланс», за который в 13 матчах забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.