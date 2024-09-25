Наши легионеры все громче говорят о себе в Европе и США. Вспышка или новый тренд?

«Ну вот и лузнула Барса!»

Кучно пошло. Алексей Миранчук («Атланта») забивает на глазах Месси лучший гол тура в МЛС, а затем и команде Сандро Шварца. «Ну вот и лузнула «Барса», — Головин зажигает в соцсетях отсылом к своей же хулиганской фразе из 2012 года. Имеет полное право — его «Монако», будучи у букмекеров беспросветным аутсайдером, обыграл каталонцев — 2:1. А потом еще и «Гавр», в составе которого единственный гол на счету Кузяева. Сафонов («ПСЖ») выскакивает из-за спины Доннаруммы (да, пока только из-за травмы) и дебютирует в составе французского монстра в ЛЧ и лиге 1. Чалов (ПАОК) открывает счет забитым мячам в Греции. Бонусом — дебют Антона Миранчука в Швейцарии за «Сьон». Ничего героического, но президент похвалил, а отношение к россиянину показал, прислав за ним собственный самолет.

В общем, неделя для наших легионеров какая-то невероятно яркая. Ничего подобного не было уже давненько. А это еще травмирован Захарян («Реал Сосьедад»), который вполне мог бы подбросить дров в огонь. Арсен в ближайшее время должен вернуться в общую группу.

Это похоже на новый тренд. И определенные предпосылки к нему есть. После бана российского футбола в УЕФА и ФИФА одним мощным стимулом уезжать у наших игроков стало больше. Какое-то время ушло на переосмысление новой реальности, а у зарубежных клубов — на то, чтобы свыкнуться с мыслью: в российских ребятах нет ничего страшного, они не кусаются.

В иных условиях, думается, Чалов и Антон Миранчук еще миллион раз подумали бы, ехать ли в Грецию или Швейцарию, но без еврокубков это решение принять куда проще. Вероятно, это в какой-то мере касается и Кузяева.

В любом случае интересно будет наблюдать, что получится у российских легионеров в целом и у каждого в частности. Скажем, верен ли был выбор Чалова и Антона Миранчука, что будет означать для них отъезд во второстепенные с футбольной точки зрения страны — трамплин или забвение? Сумеют ли по-настоящему пробиться Сафонов и Захарян в топ-лигах? Начнет ли разрывать в МЛС Алексей Миранчук, приглашенный на роль главной звезды?

Антон Миранчук (№ 11) и Алексей Батраков (№ 83). Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Извечный вопрос при обсуждении темы отъезда — потеря звезд для РПЛ. Очевидно, что лига лишается ярких лиц. Но все же это нормальная эволюционная история для любой страны. Даже из Англии порой срываются Беллингемы и Санчо. И это дополнительный шанс для нового поколения. Как верно заметил в интервью «СЭ» Егор Титов: уйдут одни, на их место придут другие, те же Батраков и Окишор. Кто знает, говорили бы мы сейчас о Батракове, останься Антон Миранчук в «Локо»? Возможно, юноша так и сидел бы на скамейке.

Что касается яркой недели, то, конечно, рано делать серьезные выводы. Только время покажет — это новый тренд или разовая вспышка. Но что выросло число тех, кто может выстрелить, — факт. А значит, ожидания возрастают.