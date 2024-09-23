«Гол Кузяева мог стать ловушкой для «Монако», а у Головина есть способность ускорять игру». Что пишут во Франции про российских футболистов

Мнения французских СМИ и болельщиков об игре наших легионеров в матче «Монако» против «Гавра» (3:1).

Иллюзия комфортной игры

L'Equipe в своем обзоре игры отмечает, что после яркой победы над «Барселоной» монегаски вернулись к обычной жизни, и данный процесс получился непростым из-за выступления «Гавра». По мнению самого авторитетного спортивного СМИ Франции, результат обеспечили усилия вышедших после перерыва игроков — забившего красивый гол Бен Сегира, а также Закарии, чьи действия помогли отличиться Балогуну. Издание отмечает, что гол Далера Кузяева мог стать для монегасков ловушкой, а шесть перестановок в стартовом составе не принесли желаемого эффекта. Первой звездой матча L'Equipe назвал защитника хозяев Синго, который получил восьмерку за то, что был хорош в защите как внизу, так и в воздушных дуэлях, а также записал на свой счет результативную передачу.

Портал Maxifoot в свою очередь делает акцент на том, что «Монако» не упустил возможность сравняться по очкам с «ПСЖ», но в целом игра названа довольно средней в плане зрелищности (5 из 10 баллов) в силу большого процента брака. Самый яркий футболист — Бен Сегир — получил за свои действия семерку.

Александру Головину выставили 5,5 балла, отметив его роль в организации первого гола. «У россиянина есть способность ускорять игру «Монако», которая порой не выглядела воодушевленной. Атакующий полузащитник совершил несколько ярких действий, чтобы создать опасность. Впоследствии он не был блистательным, но держал уровень вместе со всей командой».

Те же 5,5 балла получил от Maxifoot и Кузяев. «Россиянин был вознагражден за свои старания. Однако, как и его партнеры по команде, полузащитник «Гавра» тяжело начал игру под давлением монегасков. Но в бою он всегда отвечал, а после поднял голову и сравнял счет», — резюмирует издание.

Сайт Get French Football News в своем обзоре игры делает акцент на том, что иллюзия комфортного для «Монако» дня оказалась ошибочной, а быстрый гол, возможно, даже несколько расслабил монегасков. Поэтому на точный удар Кузяева мгновенной реакции не последовало, и только незначительный офсайд не позволил «Гавру» вырваться вперед.

По мнению авторов данного материала, лучшим стал наигравший на семерку защитник «Монако» Синго. Столько же заслужил открывший счет Тезе. У Головина в этот раз пятерка, а Кузяев получил на один балл больше. При этом гол не принес ему звание лучшего в составе «Гавра», которым признали Кехту (7).

Футболисты «Гавра» празднуют гол Далера Кузяева в ворота «Монако». Фото AFP

Кузяев редко улыбается

А что в соцсетях, где, как правило, балом правят эмоции и можно с интервалом в неделю пройти путь из короля в изгои и обратно? Там по ходу игры поклонники «Гавра» шутили про Кузяева — первый в сезоне гол дал повод. «Редко увидишь его с улыбкой на лице. Давай, вперед, Кузяев!» — написал после восстановившего равновесие удара Wakers-76.

А журналист Андрес Рамос заметил: «Насыщенный календарь, давление и недостаток мощи в защите объясняют первый тайм. «Монако» совсем не был похож на команду, которая на этой неделе играла с «Барселоной». Кузяев в «Гавре», кстати, очень хороший полузащитник. Он буквально кричит о переходе в более сильную команду».

Что касается Головина, то, кажется, снова начинаются споры о конкуренции на конкретной позиции. Раньше болельщики вечно обсуждали, кому играть слева — Головину или проданному в итоге в «Ниццу» Диопу. Сейчас предмет дискуссий — одна из позиций в опорной зоне, где по ходу прошлого сезона и в последних матчах появлялся хавбек сборной России. Против «Барселоны» он в перерыве сменил новичка Ламина Камара, а в этот раз — и тоже по истечении 45 минут — вместо сенегальца вышел Закария.

«Второй раз тренер несправедливо снял с игры Камара. Ужасное решение, которое ничего не дает игроку. Головин и Камара не могу сосуществовать в одной команде, но Ади Хюттер настаивает, что Головин лучше», — написал NicoSulky. Видимо, на эмоциях автор поста забыл, что против «Осера» при схеме 4-2-3-1 на поле были все трое. Правда, тогда отдыхал Минамино, и россиянин вышел в роли «десятки».

Но, например, болельщик с ником Ndax_T считает меру вынужденной и пишет: «Этот сезон «Монако» полностью зависит от Закарии. Но Ламин не должен допускать, чтобы Хюттер каждый раз опускал Головина ниже, чтобы лучше контролировать мяч».