Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Уведомления
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 00:15

«Бенфика» объявила об уходе Моуринью в «Реал»

Евгений Козинов
Корреспондент
Жозе Моуринью.
Фото Getty Images

«Бенфика» на официальном сайте сообщила, что Жозе Моуринью покидает пост главного тренера команды. 63-летний португальский специалист продолжит карьеру в «Реале».

«Реал» официально оформил свое намерение подписать Жозе Моуринью за гонорар в 15 миллионов евро, и тренер дал свое согласие. Спасибо, Жозе Моуринью», — говорится в пресс-релизе.

Португалец с 15 сентября 2025 года тренировал «Бенфику». Под его руководством команда не проиграла ни одного матча в чемпионате Португалии: 23 победы и 11 ничьих. «Бенфика» набрала 80 очков и финишировала на третьем месте в турнирной таблице.

Ранее Моуринью уже работал в «Реале» с 2010 по 2013 год. Под его руководством мадридская команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Также Моуринью работал с «Челси», «Порту», «Интером» «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэмом», «Ромой» и «Фенербахче».

Жозе Моуринью.Жозе Моуринью вот-вот вернется в «Реал». А каким был его предыдущий заход в «Королевский клуб»?
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Бенфика
ФК Реал
Жозе Моуринью
Читайте также
Досмотры игроков с собаками, стрельба у базы англичан, желание ФБР сбивать беспилотники. Что творится с безопасностью на ЧМ-2026
Во Франции потребовали прекратить помощь Киеву из-за безумной мобилизации
Суд в Санкт-Петербурге ограничил распространение фильма с Тимоти Шаламе
Какая страна — участница чемпионата мира нам ближе, за кого болеть? Разбираемся на цифрах
Что произошло за день 9 июня. Главное
Россия разгромила Тринидад и Тобаго в товарищеском матче в Калининграде
Популярное видео
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Экс-защитник сборной Габона Мусаву-Кинг скончался в 34 года
Новости
RSS RSS
Все новости