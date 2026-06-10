«Бенфика» объявила об уходе Моуринью в «Реал»

«Бенфика» на официальном сайте сообщила, что Жозе Моуринью покидает пост главного тренера команды. 63-летний португальский специалист продолжит карьеру в «Реале».

«Реал» официально оформил свое намерение подписать Жозе Моуринью за гонорар в 15 миллионов евро, и тренер дал свое согласие. Спасибо, Жозе Моуринью», — говорится в пресс-релизе.

Португалец с 15 сентября 2025 года тренировал «Бенфику». Под его руководством команда не проиграла ни одного матча в чемпионате Португалии: 23 победы и 11 ничьих. «Бенфика» набрала 80 очков и финишировала на третьем месте в турнирной таблице.

Ранее Моуринью уже работал в «Реале» с 2010 по 2013 год. Под его руководством мадридская команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Также Моуринью работал с «Челси», «Порту», «Интером» «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэмом», «Ромой» и «Фенербахче».