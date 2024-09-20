Футбол
Лига чемпионов
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:20

«Монако» смял «Барселону». Каталонцы играли в меньшинстве почти весь матч, не спасло даже волшебство Ямаля

«Монако» с Головиным обыграл «Барселону» в матче Лиги чемпионов
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Марк Касадо («Барселона») в борьбе с Александром Головиным и Фоларином Балогуном.
Фото Reuters
Александр Головин добавил огня во втором тайме.
Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
19 сент, 22:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:1
Барселона

Первый тур общего этапа Лиги чемпионов растянулся на три дня (сделано это в качестве исключения, таков новый формат), потому и топ-встречи оказались немного размазаны по времени. И если во вторник и среду еще можно было выбирать, что именно посмотреть, то в четверг для российского болельщика ярко выделялась только одна вывеска — «Монако» — «Барселона». Команда Головина против топ-клуба, который головокружительно начал сезон.

Каталонцы и впрямь прекрасны — оформили пять побед в первых пяти турах ла лиги, забив аж 17 голов. Главный тренер Ханси Флик заложил мощную физподготовку на предсезонке. Ее эхом стало разгромное поражение в Кубке Гампера. И, что примечательно, размазал каталонцев именно «Монако» (3:0). Но та игра уже в прошлом — сине-гранатовые находились под нагрузками, зато на старте сезона просто душат соперника активностью и прессингом, добывая результат.

Но до матча с «Монако» проглядывались и слабые места. Например, было непонятно, как под давлением покажет себя связка Касадо — Педри в центре поля, из-за травм альтернатив у Флика по сути нет. Да и Ольмо выбыл на месяц-два, напомнив, почему до 26 лет его не брал ни один топ-клуб, несмотря на огромный талант. Флик нашел неочевидный выход из ситуации — Педри поднялся на позицию «десятки», а пару с Касадо в опорной зоне составил номинальный центральный защитник Эрик Гарсия. В остальном — без сюрпризов.

Адольф Хюттер и&nbsp;Ханс Флик. Находки для «Барселоны» и «Монако» — их главные тренеры. Встреча Флика с Хюттером в Лиге чемпионов непредсказуема

«Монако» тоже в порядке — три победы и ничья на старте сезона лиги 1, третье место с в двух очках от «ПСЖ». Как и «Барса», это динамичная прессингующая команда с обилием молодых талантов в составе. Капитан этой банды — Головин, который только в начале сентября вернулся после травмы лодыжки и с того момента не провел ни одного полного матча. Вероятно, потому и в старт на «Барселону» не попал. В остальном — привычные для монегасков 4-2-3-1, по сути — отзеркаленная схема соперника.

И на первых минутах казалось, что «Монако» готов действовать вторым номером. Каталонцы привычно разыгрывали мяч и прессинговали, хозяева ответили резким выпадом Бен Сегира, с которым справились Кубарси и тер Штеген. Но все внезапно перевернулось на 10-й минуте — вратарь «Барселоны» затянул с передачей и подставил Гарсию, которому пришлось фолить на накрывшем его Минамио. Решение судьи показать прямую красную карточку в самом начале спорное, но основания на то у него имелись.

«Барса» оказалась в том самом кошмарном сценарии, в который попала в плей-офф прошлой ЛЧ, когда в дебюте встречи с «ПСЖ» на ровном месте удалился Араухо, и команда рассыпалась. А самое страшное — все намекало на то, что сейчас произойдет то же самое. Сине-гранатовые продолжали разыгрывать мяч коротко, и монегаски жестко накрывали соперников, начав генерировать опасные моменты один за одним. Счастье Флика, что его команда за этот отрезок пропустила лишь однажды (на деле дважды, но второй гол отменили из-за офсайда). Аклиуш ворвался с левого края и уложил мяч в ближний угол. Кстати, это первый гол «Монако» в Лиге чемпионов с 2018 года.

Ламин Ямаль радуется голу в ворота «Монако».
Фото Reuters

И когда казалось, что «Барселона» уже не выкарабкается, сверкнул Ямаль. Ламин ушел от борьбы с переведенным под него с другого фланга Вандерсоном, убрал под волшебную левую и поразил ближний угол. По сути, повторил маневр Аклиуша, забив мяч-близнец.

Второй внезапный поворот за матч раскрепостил гостей — они стали увереннее держать мяч и даже организовали два неплохих подхода. «Монако» же не спешил забирать контроль и предпочитал заставлять каталонцев разыгрывать мяч у своих ворот, чтобы подкараулить ошибку вблизи чужих ворот. Это работало, но под конец тайма тер Штеген решил все же выбивать подальше, чем помог команде дотерпеть до перерыва.

На второй тайм вышел Головин, заменив по позиции Камара. Россиянин сразу стал притягивать к себе мяч и придумывать моменты у чужих ворот. В начале тайме здорово покатил на Вандерсона, дальний удар которого потащил тер Штеген. Хотя немец продолжал чудить — то снова отдаст неточный пас через центр, то кулаком по мячу попадет неакцентированно.

Ади Хюттер пытался взвинтить немного спадший темп за счет замен, к 70-й минуте сделав четыре. И это сработало — вышедший на поле Иленикена с центра поля убежал один на один с тер Штегеном и прошил его насквозь. Кстати, это самый молодой лигочемпионский гол «Монако» в истории, 18-летний Иленикена перекрыл достижение не кого-нибудь, а Килиана Мбаппе.

Ламин Ямаль. Ямаль забил, но он — не самый юный автор гола в Лиге чемпионов. Его превзошел одноклубник

В концовке «Монако» создал еще несколько классных моментов, и после забега свежего Балогуна даже заработал пенальти, но арбитр после вмешательства ВАР отменил свое решение. У «Барсы» же было несколько перспективных подходов, но вот с остротой стало совсем худо — в меньшинстве и без адекватных замен не хватит никакой физподготовки.

«Монако» второй раз за сезон превзошел каталонцев (на этот раз в официальной встрече) и прерывао их пятиматчевую победную серию. Но ругать «Барселону» за этот матч сложно — в ЛЧ сине-гранатовые вернулись так же, как и из нее в последний раз вылетали: сломали игру сами.

Александр Головин
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Монако
Читайте также
Ларионов отказался отвечать на вопросы журналистов из зума
Глушенков заявил, что матчи сборной России с Вьетнамом его не мотивируют
После стрельбы в Тутаеве задержали больше 20 человек и изъяли семь единиц оружия
Наркотики? Допинг? Налоги? ДТП? Украинского боксера Александра Усика арестовали в польском аэропорту. Что происходит
Влетевшего головой в борт хоккеиста Кузьмина отправили на лечение в Москву
В отношении бывшего заместителя губернатора Брянской области начали проверку
Популярное видео
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Лилль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Тер Штеген — о поражении «Барселоны» от «Монако»: «Случилось то, что не должно было случаться»
«Байер» уничтожил «Фейеноорд» за тайм, «Арсенал» выручил сумасшедший сейв Райи, Гризманн организовал победу «Атлетико»
Тренер «Байера» Алонсо: «В Лиге чемпионов всегда нужно забивать голы и хорошо обороняться, что мы и сделали»
Артета о пенальти в ворота «Арсенала»: «Райя сделал один из лучших сейвов, которые я видел в своей жизни»
Ямаль забил, но он — не самый юный автор гола в Лиге чемпионов. Его превзошел одноклубник
Лига чемпионов: «Монако» победил «Барселону», «Аталанта» и «Арсенал» не забили голов. Матчи 19 сентября
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости