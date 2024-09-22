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Сафонов дебютировал в лиге 1 и пропустил, а «ПСЖ» впервые в сезоне потерял очки. Но Матвей порадовал

Сафонов дебютировал в чемпионате Франции за «ПСЖ»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Матвей Сафонов (слева).
Фото Global Look Press
Наш вратарь не потерялся.
Франция. Лига 1. 5-й тур
21 сент, 22:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
1:1
ПСЖ

«Я себя не позиционирую как второй номер, не готов сидеть на лавке. Если я начну сезон на скамейке, первому номеру точно непросто будет. Потому что напрягать я собираюсь постоянно», — говорил Матвей Сафонов в июне сразу после перехода «ПСЖ».

Спустя три месяца 25-летнему российскому вратарю выпал уникальный шанс: основной голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма оказался недоступен из-за травмы. Сафонову достались минимум два матча в старте, каждый из которых стал знаковым — дебюты в лиге 1 и в Лиге чемпионов за новый клуб.

Еврокубковая встреча против «Жироны» получилась успешной — «ПСЖ» победил 1:0, Матвей засушил «сухарь». Правда, каталонцы нашего вратаря особо не тестировали, в игре они были абсолютными андердогами и почти все время оборонялись, в итоге уступив из-за ошибки своего вратаря. Тот матч никакой особенной информации о Сафонове в Париже не дал.

Матвей Сафонов (справа) в&nbsp;матче &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Жирона&raquo;. Сафонов: первый «сухарь» в «ПСЖ»! А у вратаря «Жироны» — пропущенный гол из страшного сна

Выезд в пятом туре лиги 1 (напомним: дебютная для Сафонова игра в новом чемпионате) к «Реймсу» тоже грозил стать неинформативным. На бумаге «ПСЖ» и красно-белые — команды из разных лиг, ни в какое сравнение не идут ни составы, ни история встреч. Рисовалась легкая победа для еще не терявших очки в этом сезоне парижан — и минимум работы для Сафонова.

Но в реальности, как часто бывает, все было иначе. Сравнивать стоимость составов и уже тем более историю встреч — примитивный подход. Ведь вообще-то скромный «Реймс», последний раз побеждавший «ПСЖ» пять лет назад, стал очень грозным соперником на старте этого сезона. Боевая команда уже трижды за четыре тура переворачивала игры — вырывала ничью и два раза победу. А еще в составе красно-белых наметилась отличная японская связка Накамура — Ито, быстрая и решительная. «Реймс» не был подарком для дебюта.

И совсем скоро и Сафонов, и все полевые парижане в этом убедились. Причем вторые особенно: моментами хозяева действовали так дерзко и четко, что даже не верилось, будто этот «ПСЖ» — гегемон. Уже на 9-й минуте гости не выдержали напора, и вышеупомянутая связка Накамура — Ито организовала гол, испортив Сафонову дебют.

Японцы действовали резко — Ито прошел по флангу и прострелил на Накамуру, тот получил мяч метрах в пяти от ворот, подработал и ударил. Российский вратарь парижан никак не помешал расстрелу, хотя и среагировал. Открылся счет пропущенным мячам во Франции.

Вероятно, худшее, что можно было сделать в этот момент тому, кто переживает за Матвея — открыть местные соцсети. Хороших слов по хештегу Safonov искать не стоило. Их было мало. «Не хочешь быть вторым номером? Ну-ну», — один из редких нейтральных комментариев.

При этом когда первые эмоции у парижских фанатов улеглись, многие признали очевидное — расстрел с пяти метров не так уж сложно отразить. А ведь там еще и Маркиньос обзор закрывал... В общем, через несколько минут публика оттаяла, а весь гнев обрушился на полевых игроков «ПСЖ» — игравших абсолютно стерильно и без каких-либо шансов не то что на победу, а даже на ответный гол.

При этом владение парижане все же забрали, и Сафонов остался не у дел. Лишь один раз в первом тайме ему пришлось сыграть на выходе — итогом стало жесткое столкновение с футболистом «Реймса» Диаките, но мяч Матвей забрал уверенно. Что не всегда делает его итальянский конкурент, кстати говоря.

Во втором тайме «ПСЖ» вышел на поле заведенный, и «Реймс» совсем забыл про атаку. Редкие контрвыпады отражались парижанами, иногда героически. Даже там, где в теории в дело мог вступить Сафонов, на выручку приходили защитники — Матвей оставался без работы.

На 65-й минуте Луис Энрике выпустил на поле Усмана Дембеле — через три минуты француз замкнул навес и сравнял счет. На большее у «ПСЖ» не хватило везения и удачи — так что парижане впервые в сезоне сыграли вничью. Неприятно, что это событие выпало именно на дебют Сафонова в лиге 1...

Футболисты «ПСЖ» празднуют гол в ворота «Реймса».
Фото Global Look Press

Но на самом деле, вина российского голкипера здесь не просматривается. Удар Накамуры с нескольких метров (и из-за спины Маркиньоса) потащить было невероятно сложно — большой проблемы в этом голе нет. Доннарумма в текущем сезоне пропустил уже три мяча в лиге 1, в том числе от скромного «Гавра». Ничего страшного.

А вот хорошее по дебюту Матвея сказать можно. Вратарь вообще не смотрелся инородно. Обычный голкипер европейского клуба — не боится, ловит, отбивает, руководит обороной. Все на уровне. Один раз даже показалось, что парижане немного не дотягивают до Сафонова — когда тот хотел оформить свой знаменитый ввод рукой, но не нашел адресата, пришлось с явной досадой отдавать передачу низом. Эту сильную сторону россиянина в «ПСЖ» пока не используют.

Несмотря на разочаровывающий результат, претензии надо отправлять всей команде — что, кстати, многие фанаты «ПСЖ» сейчас и делают. А Сафонов в воротах смотрелся убедительно. Выиграть конкуренцию у Доннаруммы кажется почти нереальной задачей, но пользоваться каждым шансом на это жизненно необходимо.

Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реймс
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3
 Монако 4 3 1 0 7-1 10
4
 Ланс 5 2 3 0 5-2 9
5
 Реймс 5 2 2 1 7-7 8
6
 Ренн 5 2 1 2 9-6 7
7
 Нант 4 2 1 1 6-3 7
8
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9
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