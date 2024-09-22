Сафонов дебютировал в лиге 1 и пропустил, а «ПСЖ» впервые в сезоне потерял очки. Но Матвей порадовал
«Я себя не позиционирую как второй номер, не готов сидеть на лавке. Если я начну сезон на скамейке, первому номеру точно непросто будет. Потому что напрягать я собираюсь постоянно», — говорил Матвей Сафонов в июне сразу после перехода «ПСЖ».
Спустя три месяца 25-летнему российскому вратарю выпал уникальный шанс: основной голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма оказался недоступен из-за травмы. Сафонову достались минимум два матча в старте, каждый из которых стал знаковым — дебюты в лиге 1 и в Лиге чемпионов за новый клуб.
Еврокубковая встреча против «Жироны» получилась успешной — «ПСЖ» победил 1:0, Матвей засушил «сухарь». Правда, каталонцы нашего вратаря особо не тестировали, в игре они были абсолютными андердогами и почти все время оборонялись, в итоге уступив из-за ошибки своего вратаря. Тот матч никакой особенной информации о Сафонове в Париже не дал.
Выезд в пятом туре лиги 1 (напомним: дебютная для Сафонова игра в новом чемпионате) к «Реймсу» тоже грозил стать неинформативным. На бумаге «ПСЖ» и красно-белые — команды из разных лиг, ни в какое сравнение не идут ни составы, ни история встреч. Рисовалась легкая победа для еще не терявших очки в этом сезоне парижан — и минимум работы для Сафонова.
Но в реальности, как часто бывает, все было иначе. Сравнивать стоимость составов и уже тем более историю встреч — примитивный подход. Ведь вообще-то скромный «Реймс», последний раз побеждавший «ПСЖ» пять лет назад, стал очень грозным соперником на старте этого сезона. Боевая команда уже трижды за четыре тура переворачивала игры — вырывала ничью и два раза победу. А еще в составе красно-белых наметилась отличная японская связка Накамура — Ито, быстрая и решительная. «Реймс» не был подарком для дебюта.
И совсем скоро и Сафонов, и все полевые парижане в этом убедились. Причем вторые особенно: моментами хозяева действовали так дерзко и четко, что даже не верилось, будто этот «ПСЖ» — гегемон. Уже на 9-й минуте гости не выдержали напора, и вышеупомянутая связка Накамура — Ито организовала гол, испортив Сафонову дебют.
Японцы действовали резко — Ито прошел по флангу и прострелил на Накамуру, тот получил мяч метрах в пяти от ворот, подработал и ударил. Российский вратарь парижан никак не помешал расстрелу, хотя и среагировал. Открылся счет пропущенным мячам во Франции.
Вероятно, худшее, что можно было сделать в этот момент тому, кто переживает за Матвея — открыть местные соцсети. Хороших слов по хештегу Safonov искать не стоило. Их было мало. «Не хочешь быть вторым номером? Ну-ну», — один из редких нейтральных комментариев.
При этом когда первые эмоции у парижских фанатов улеглись, многие признали очевидное — расстрел с пяти метров не так уж сложно отразить. А ведь там еще и Маркиньос обзор закрывал... В общем, через несколько минут публика оттаяла, а весь гнев обрушился на полевых игроков «ПСЖ» — игравших абсолютно стерильно и без каких-либо шансов не то что на победу, а даже на ответный гол.
При этом владение парижане все же забрали, и Сафонов остался не у дел. Лишь один раз в первом тайме ему пришлось сыграть на выходе — итогом стало жесткое столкновение с футболистом «Реймса» Диаките, но мяч Матвей забрал уверенно. Что не всегда делает его итальянский конкурент, кстати говоря.
Во втором тайме «ПСЖ» вышел на поле заведенный, и «Реймс» совсем забыл про атаку. Редкие контрвыпады отражались парижанами, иногда героически. Даже там, где в теории в дело мог вступить Сафонов, на выручку приходили защитники — Матвей оставался без работы.
На 65-й минуте Луис Энрике выпустил на поле Усмана Дембеле — через три минуты француз замкнул навес и сравнял счет. На большее у «ПСЖ» не хватило везения и удачи — так что парижане впервые в сезоне сыграли вничью. Неприятно, что это событие выпало именно на дебют Сафонова в лиге 1...
Но на самом деле, вина российского голкипера здесь не просматривается. Удар Накамуры с нескольких метров (и из-за спины Маркиньоса) потащить было невероятно сложно — большой проблемы в этом голе нет. Доннарумма в текущем сезоне пропустил уже три мяча в лиге 1, в том числе от скромного «Гавра». Ничего страшного.
А вот хорошее по дебюту Матвея сказать можно. Вратарь вообще не смотрелся инородно. Обычный голкипер европейского клуба — не боится, ловит, отбивает, руководит обороной. Все на уровне. Один раз даже показалось, что парижане немного не дотягивают до Сафонова — когда тот хотел оформить свой знаменитый ввод рукой, но не нашел адресата, пришлось с явной досадой отдавать передачу низом. Эту сильную сторону россиянина в «ПСЖ» пока не используют.
Несмотря на разочаровывающий результат, претензии надо отправлять всей команде — что, кстати, многие фанаты «ПСЖ» сейчас и делают. А Сафонов в воротах смотрелся убедительно. Выиграть конкуренцию у Доннаруммы кажется почти нереальной задачей, но пользоваться каждым шансом на это жизненно необходимо.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|5
|4
|1
|0
|17-4
|13
|
2
|Марсель
|4
|3
|1
|0
|12-4
|10
|
3
|Монако
|4
|3
|1
|0
|7-1
|10
|
4
|Ланс
|5
|2
|3
|0
|5-2
|9
|
5
|Реймс
|5
|2
|2
|1
|7-7
|8
|
6
|Ренн
|5
|2
|1
|2
|9-6
|7
|
7
|Нант
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
8
|Лилль
|5
|2
|1
|2
|8-7
|7
|
9
|Страсбур
|5
|1
|3
|1
|11-10
|6
|
10
|Гавр
|4
|2
|0
|2
|6-7
|6
|
11
|Тулуза
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
12
|Ницца
|4
|1
|1
|2
|6-6
|4
|
13
|Лион
|4
|1
|1
|2
|4-8
|4
|
14
|Брест
|4
|1
|0
|3
|6-10
|3
|
15
|Осер
|4
|1
|0
|3
|3-9
|3
|
16
|Сент-Этьен
|4
|1
|0
|3
|1-7
|3
|
17
|Анже
|4
|0
|1
|3
|2-8
|1
|
18
|Монпелье
|4
|0
|1
|3
|2-13
|1
|20.09
|21:45
|
Ницца – Сент-Этьен
|- : -
|21.09
|18:00
|
Лилль – Страсбур
|3 : 3
|21.09
|20:00
|
Ренн – Ланс
|1 : 1
|21.09
|22:00
|
Реймс – ПСЖ
|1 : 1
|22.09
|16:00
|
Монако – Гавр
|- : -
|22.09
|18:00
|
Анже – Нант
|- : -
|22.09
|18:00
|
Брест – Тулуза
|- : -
|22.09
|18:00
|
Монпелье – Осер
|- : -
|22.09
|21:45
|
Лион – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|4
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|4
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|5
|
|
Амин Харит
Марсель
|3
|
|
Кристофер Опери
Гавр
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Франк Магри
Тулуза
|3
|1
|0
|
|
Адо Онайву
Осер
|3
|1
|0