В дебютном матче российского голкипера в составе французского гранда его команда одержала сухую победу в Лиге чемпионов.

Наш в топ-клубе

Два года назад до группового этапа Лиги чемпионов добрался лишь один российский футболист — Андрей Лунев, так и не сыгравший тогда за «Байер». В прошлом сезоне осенью мы болели за Арсена Захаряна и его «Реал Сосьедад». На этот раз на общем этапе обновленного еврокубка могут выйти сразу четверо наших: Александр Головин из «Монако», Даниил Худяков из «Штурма», Егор Пруцев из «Црвены Звезды», а также Матвей Сафонов из «ПСЖ».

Все остальные команды россиян стартуют в ЛЧ в четверг, так что голкиперу сборной выпала честь первым из наших прикоснуться к новому формату турнира. Но гораздо важнее, что Сафонов в среду дебютировал за «ПСЖ» — и сразу в элитном еврокубке.

Ожидаемый дебют

О выходе российского вратаря в основе парижан стало известно еще в воскресенье: Доннарумма получил травму в матче чемпионата Франции с «Брестом», а его сменщиком с самого начала сезона остается именно Сафонов. Интересно, что у Матвея был шанс дебютировать за «Сен-Жермен» еще в той игре с «Брестом», так как накануне Доннарумма пропустил тренировку из-за рождения сына. Но итальянец все-таки вышел на поле и получил повреждение.

«ПСЖ» встречался с «Жироной» — командой-открытием прошлого европейского сезона, которая какое-то время даже лидировала в чемпионате Испании, но финишировала третьей. В основе каталонцев вышли известные в европейском футболе люди: Ромеу, ван де Бек, Хиль.

Тайм без работы

Сафонов оказался первым, кто получил передачу в этом матче — Асенсио прямо из центрального круга сделал пас своему вратарю, чтобы он, очевидно, почувствовал уверенность. А на 5-й минуте наш голкипер впервые полноценно вступил в игру: легко поймал мяч после неточного навеса Цыганкова со штрафного.

Вы можете улыбнуться, что мы упоминаем столь незначительные моменты, описывая игру Сафонова. Но хвалить вратаря сборной России за фантастические спасения в первом тайме нельзя, потому что «Жирона» вообще не била: к перерыву «ПСЖ» громил соперника по ударам со счетом 6:0. Но и парижане к голу не приблизились, так что нули на табло после первого тайма выглядели органично.

Фото AFP

Антигерой Дембеле

Перед началом второго тайма оператор поймал Сафонова в подтрибунке: Матвей долго разговаривал с Коло Муани, жестикулировал, что-то объяснял. Неизвестно, на каком языке, но такие детали уже много говорят о неравнодушии и вовлеченности в дела команды.

«ПСЖ» во втором тайме значительно увеличил натиск, но и у Сафонова работы чуть-чуть прибавилось. На 52-й минуте «Жирона» впервые заставила Матвея попотеть: Стуани опасно скидывал мяч на Цыганкова, но Матвей в прыжке лишил соперника шанса замкнуть передачу.

Почти сразу Дембеле подарил зрителям один из главных хайлайтов встречи: убежал со своей половины поля к штрафной, но вместо паса Барколя на пустые ворота решил сам завершить момент и пал жертвой защитника. Чудовищное решение француза могло стоить «ПСЖ» очков.

Кошмар Гассаниги

Гранд, разумеется, на этом не остановился, ведь на тот момент до финального свистка оставалось более получаса. Тот же Дембеле вскоре попал в перекладину, на 82-й минуте Коло Муани из убойной позиции пробил мимо, а в конце основного времени голкипер «Жироны» Гассанига не позволил Хакими забить в упор.

Но вратарь испанского клуба все-таки оплошал: на 90-й минуте обычный прострел Нуну Мендеша завершился кошмаром для аргентинца — он пропустил мяч и между руками, и между ногами. Курьезнейший гол стоил «Жироне» ничьей на «Парк де Пренс».

Сафонов за происходящим в последние полчаса мог наблюдать, лежа у ворот. Каталонцы даже на чужую половину поля почти не заходили и надеялись удержать ничью, но не удалось. Зато у Матвея уже в дебютной встрече — первый сухой матч. Верим, что первый из многих во французском клубе.