Моуринью заявил, что для него было честью и привилегией работать в «Бенфике»

Тренер Жозе Моуринью опубликовал в своих соцсетях пост, в котором попрощался с «Бенфикой».

Ранее португальский клуб объявил об уходе 63-летнего специалиста с поста главного тренера команды. Моуринью вернется в «Реал», который заплатил «Бенфике» 15 миллионов евро за досрочное расторжение контракта с тренером.

«Благодарю президента Руя Кошту за предоставленную мне возможность работать в «Бенфике». Представлять этот клуб было честью и привилегией. Я также выражаю признательность всем сотрудникам «Бенфики» за образцовый профессионализм, преданность делу и компетентность. Искренне благодарен игрокам, с которыми имел удовольствие работать. Желаю им самых больших личных и профессиональных успехов. Уверен, что в короткий срок мы создали прочную связь: мой игрок однажды — мой игрок навсегда», — написал Моуринью.

Португалец возглавлял «Бенфику» с сентября 2025 года. Под его руководством команда не проиграла ни одного матча в чемпионате Португалии и финишировала на третьем месте в турнирной таблице.

Моуринью работал в «Реале» с 2010 по 2013 год. Вместе со «сливочными» он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

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