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Сегодня, 06:26

Сампаоли стал новым тренером «Атлетико Тальерес»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Атлетико Тальерес» объявил о назначении на пост главного тренера Хорхе Сампаоли. Он заменит Карлоса Тевеса, уволенного после вылета команды в 1/16 финала плей-офф Апертуры.

«Обладая выдающейся международной карьерой, сильной футбольной репутацией и способностью справляться с серьезными задачами, Сампаоли приходит в клуб, чтобы привнести свой опыт, убежденность и лидерские качества», — говорится в пресс-релизе.

В тренерский штаб Сампаоли войдут Пабло Фернандес (тренер по физической подготовке), Маркос Фернандес (тренер по физической подготовке) и Диого Мешине Алвес (помощник тренера).

В сезоне-2026 «Атлетико Тальерес» занял 8-е место в чемпионате Аргентины.

Ранее Сампаоли работал с «Атлетико Минейро», «Ренном», «Фламенго», «Севильей», «Марселем», «Сантосом» и сборной Аргентины.

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Карлос Тевес
Футбол
Хорхе Сампаоли
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