Сампаоли стал новым тренером «Атлетико Тальерес»

«Атлетико Тальерес» объявил о назначении на пост главного тренера Хорхе Сампаоли. Он заменит Карлоса Тевеса, уволенного после вылета команды в 1/16 финала плей-офф Апертуры.

«Обладая выдающейся международной карьерой, сильной футбольной репутацией и способностью справляться с серьезными задачами, Сампаоли приходит в клуб, чтобы привнести свой опыт, убежденность и лидерские качества», — говорится в пресс-релизе.

В тренерский штаб Сампаоли войдут Пабло Фернандес (тренер по физической подготовке), Маркос Фернандес (тренер по физической подготовке) и Диого Мешине Алвес (помощник тренера).

В сезоне-2026 «Атлетико Тальерес» занял 8-е место в чемпионате Аргентины.

Ранее Сампаоли работал с «Атлетико Минейро», «Ренном», «Фламенго», «Севильей», «Марселем», «Сантосом» и сборной Аргентины.