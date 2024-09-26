Главные события среды в европейском футболе.

Испания: по тонкому льду

По последним данным, объявивший о завершении карьеры Щенсны ответил согласием на предложение «Барселоны» и заменит в заявке получившего тяжелую травму Тер Штегена. Это, впрочем, ничего поляку не гарантирует. Можно ведь вспомнить прошлогоднюю историю «Реала», который, потеряв Куртуа, арендовал у «Челси» Кепу, а в итоге первым номером до возвращения бельгийца стал Лунин. Так что потеря основного вратаря — шанс для Иньяки Пеньи, который круто спас сине-гранатовых на первых минутах матча с «Хетафе».

Наверное, тер Штеген, которого одноклубники поддержали, выйдя на построение в специальных футболках, за коллегу порадовался. А потом — вместе со всем стадионом перевел дух, когда гости сами простили «Барсу». Зато Левандовски допустившего ошибку вратаря соперника не пощадил. Его 49-й гол в Испании принес Роберту звание самого результативного поляка в истории ла лиги, и даже странно, что этим все и ограничилось. Получивший приз лучшего игрока ла лиги в августе Рафинья, Ямаль и другие могли забить не раз, а в итоге «Барса» едва не осталась без победы.

На последней компенсированной минуте лучший снайпер гостей Борха Майораль получил пас в штрафной в полном одиночестве, но толком не смог подстроиться под мяч, и ковырнул того в сторону от ворот. У Ханси Флика семь побед в первых семи матчах в испанском чемпионате. По тому же графику начал свою работу в Каталонии семь лет назад Эрнесто Вальверде, а с рекордных восьми побед в 2013 году стартовал только тренирующий сейчас Месси в МЛС Херардо Мартино.

Англия: вечер молодых

Кубок лиги — время возможностей, и Микель Артета отправил в ворота юного Джека Портера, который в 16 лет и 72 дня стал самым юным футболистом, попавшим в стартовый состав «Арсенал» в официальном матче. В этом сезоне голкипер юношеской сборной Англии (U-17) успел сыграть за команды «канониров» всех возрастов и уже к сентябрю дорос до основы. А его дублером в среду был другой талант — имеющий российские корни 18-летний Алексей Рохас.

Это в принципе был вечер молодых, ведь первые голы за красно-белых забил 17-летний Нванери. Ассистировали же юноше опытные мастера. В первом случае — вырезавший крутую передачу с фланга Стерлинг. Во втором — Райс, который сам открыл счет после ошибки махнувшего мимо мяча защитника и впервые в карьере отличившийся в третьем по статусу английском турнире. Ну а Стерлинг впервые забил за «Арсенал», который с начала года выиграл 70 процентов матчей во всех турнирах (21 их 30). Микель Артета идет по графику, которого у лондонцев не было с 1932 года!

Самый интригующий матч этого раунда завершился ровно так, как и встреча этих команд в пошлом розыгрыше Кубка лиги. Хотя, какое-то время «Вест Хэм» продержался и даже вел в счете благодаря автоголу красных. Но потом «Ливерпуль» включился на полную мощь, а Диогу Жота напомнил, как он хорош в этом турнире. В последних девяти матчах у португальца шесть забитых мячей. Он сравнял счет с первой в английской карьере передачи Кьезы, и он же в начале второго тайма после тончайшего паса Кертиса Джонса (эта парочка потом давала совместное интервью) обеспечил команде Арне Слота камбэк. Окончательно все стало ясно после гола Салаха, а результат из прошлого турнира повторился благодаря дублю Гакпо на последних минутах.

Статистика дня

30 лет — разность в возрасте футболистов, с которыми приходилось играть форварду «Арсенала» Стерлингу. Самым старшим был родившийся в 1978 году Каррагер, а самым юным — 16-летний дебютант основы «канониров» Портер.

361 гол в ведущих европейских лигах забил Левандовски. Это пятый результат в истории, а впереди поляка Месси (496), Криштиану Роналду (495), Джимми Гривз (366) и Герд Мюллер (365).