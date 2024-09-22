Кузяев забил «Монако»! Но команда Головина победила «Гавр»
Третья дуэль россиян
В последние годы в Европе крайне редко друг с другом встречаются команды, за которые выступают российские игроки. Поэтому матч между «Монако» и «Гавром» можно назвать уникальным: уже в третий раз за год эти команды играли друг с другом, и вновь в их стартовых составах появились Александр Головин и Далер Кузяев. И если обе их очных встречи прошлого сезона завершились вничью, то сейчас победу одержал фаворит.
«Гавр» в этом чемпионате стартовал неровно: в первых четырех турах у нормандской команды было поровну побед и поражений. Кузяев не всегда выходил в основе, но в матче с «Монако» ему отвели 70 минут.
У монегасков ситуация лучше: княжеская команда потеряла только пару очков на старте чемпионата и победила «Барселону» в Лиге чемпионов. Головин из-за травмы пропустил начало сезона, но сейчас восстановился и уже набрал форму: в воскресенье он впервые с апреля отыграл целый матч.
Прекрасный удар Далера
О хорошем состоянии российского хавбека говорит начало встречи: уже на 6-й минуте он создал перспективный момент, но его удар был заблокирован. А следом Александр спродюсировал результативную атаку. Балогун заставил защитника сделать неряшливую передачу — Головин ее перехватил и тут же создал голевой момент для Минамино. Японец сперва не смог забить, но вторым темпом ассистировал Тезе — голландский защитник забил дебютный мяч за новый клуб.
«Гавр» на старте встречи выглядел ужасно, но постепенно пришел в себя. Помогли стандартные положения, после одного из которых забил Кузяев! Далер получил мяч у линии штрафной и внешней стороной стопы поразил дальний угол. Красивый гол хавбека «Гавра» — первый в сезоне и четвертый на французском этапе карьеры Кузяева.
«Монако» — наравне с «ПСЖ»
Второй тайм начался пугающе для «Монако»: «Гавр» забил, но из-за миллиметрового офсайда гол Касимира был отменен. Кузяев в той атаке участия не принимал.
А на 65-й минуте отличились уже монегаски, и на этот раз все было по правилам. Головин тоже наблюдал за атакой со стороны, но она получилась зрелищной: Бен Сегир идеально исполнил удар с линии штрафной — точно в «девятку».
«Гавр» слегка раскрылся — и вскоре пропустил третий мяч: Балогун забил за «Монако» впервые с марта.
При счете 3:1 Кузяева заменили: тренерский штаб нормандцев выпустил вместо хавбека нападающего Жужу, рассчитывая перевернуть ход встречи. Но ничего не вышло: напротив, в середине поля у «Гавра» появилось больше свободных зон, чем хозяева неоднократно пытались воспользоваться. «Монако» был ближе к четвертому голу, чем его соперник — ко второму.
Сухой итог встречи для Головина: 90 минут, 2 удара, ни одного в створ. У Кузяева за полтора тайма — 1 удар и 1 гол. В личной дуэли экс-зенитовец одолел экс-армейца, но Александр вряд ли из-за этого расстроен: «Монако» набрал 13 очков и сравнялся по ним с лидирующим в лиге «ПСЖ». А «Гавр» с шестью баллами остается в середине таблицы.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|5
|4
|1
|0
|17-4
|13
|
2
|Монако
|5
|4
|1
|0
|10-2
|13
|
3
|Марсель
|4
|3
|1
|0
|12-4
|10
|
4
|Ланс
|5
|2
|3
|0
|5-2
|9
|
5
|Реймс
|5
|2
|2
|1
|7-7
|8
|
6
|Ренн
|5
|2
|1
|2
|9-6
|7
|
7
|Нант
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
8
|Лилль
|5
|2
|1
|2
|8-7
|7
|
9
|Страсбур
|5
|1
|3
|1
|11-10
|6
|
10
|Гавр
|5
|2
|0
|3
|7-10
|6
|
11
|Тулуза
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
12
|Ницца
|4
|1
|1
|2
|6-6
|4
|
13
|Лион
|4
|1
|1
|2
|4-8
|4
|
14
|Брест
|4
|1
|0
|3
|6-10
|3
|
15
|Осер
|4
|1
|0
|3
|3-9
|3
|
16
|Сент-Этьен
|4
|1
|0
|3
|1-7
|3
|
17
|Анже
|4
|0
|1
|3
|2-8
|1
|
18
|Монпелье
|4
|0
|1
|3
|2-13
|1
|20.09
|21:45
|
Ницца – Сент-Этьен
|- : -
|21.09
|18:00
|
Лилль – Страсбур
|3 : 3
|21.09
|20:00
|
Ренн – Ланс
|1 : 1
|21.09
|22:00
|
Реймс – ПСЖ
|1 : 1
|22.09
|16:00
|
Монако – Гавр
|3 : 1
|22.09
|18:00
|
Анже – Нант
|- : -
|22.09
|18:00
|
Брест – Тулуза
|- : -
|22.09
|18:00
|
Монпелье – Осер
|- : -
|22.09
|21:45
|
Лион – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|4
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|4
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|5
|
|
Амин Харит
Марсель
|3
|
|
Марко Асенсио
ПСЖ
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Франк Магри
Тулуза
|3
|1
|0
|
|
Адо Онайву
Осер
|3
|1
|0