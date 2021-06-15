В Германии все радуются, что Лев уйдет после Евро-2020. Но верят, что сделает это красиво

Иначе зачем было возвращать в сборную Томаса Мюллера и Матса Хуммельса

Этот материал — часть большого проекта, организованного английским изданием The Guardian, в котором принимал участие и «Спорт-Экспресс». Журналисты из каждой из 24 стран — участниц Евро-2020 рассказывают о своих сборных и об игроках, которые могут стать героями турнира.

Команда и тактика

Насколько нам известно, главный тренер сборной Германии Йоахим Лев не проявляет особого интереса к скейтбордингу или велотрюкам, но перед Евро-2020 у него случился не один поворот на 180 градусов. После ужасного ЧМ-2018 в России Лев объявил, что больше не будет вызывать в сборную Томаса Мюллера, Матса Хуммельса и Жерома Боатенга. Сейчас он вызвал Мюллера и Хуммельса. «Наша главная цель сейчас — успешное выступление на предстоящем турнире», — объяснил свое решение тренер.

По Мюллеру вопросов не возникает. Он вернулся на пик своих возможностей и второй раз подряд стал лучшим ассистентом чемпионата Германии с 18 передачами. С реализацией у Мюллера тоже проблем нет, поэтому он точно усилит атаку немцев.

Что касается Хуммельса, то он потерял в скорости, но приобрел опыт и блестящее чтение игры. Хуммельс внесет немного стабильности в оборону сборной Германии, но не будет ее лидером. Эта роль, скорее всего, ляжет на плечи защитника «Челси» Антонио Рюдигера, который под руководством Томаса Тухеля стал футболистом мирового класса. Тем не менее важнейшим звеном обороны немцев остается вратарь Мануэль Нойер. Конкурент Нойера Берндт Лено назвал его «лучшим вратарем последних 30-40 лет».

Интересно будет понаблюдать за полузащитой Германии на Евро-2020. Именно средняя линия была проблемной у немцев в России. Чемпионат мира показал, что лучшие дни Сами Хедиры остались позади. Тони Кроос, Илкай Гюндоган и Кай Хаверц — потрясающие игроки, но им нужен разрушитель типа Каземиру, который будет подчищать за ними. Этим летом опорником будет Йозуа Киммих. На бумаге все выглядит отлично, но с Голландией в Лиге наций это не сработало. Голландцы захватили контроль над центром поля и победили 4:2.

Есть интересный вариант с Леоном Горецкой. Он единственный в команде футболист, способный играть от штрафной до штрафной. Он должен быть в отличной форме после восстановления от травмы. «Вы можете видеть его силу и мощь. Он продвигает игру в нападении и отрабатывает в обороне», — хвалит Горецку Лев.

Ориентировочный состав сборной Германии.

Тренер

Не успели немецкие болельщики обрадоваться новости об уходе Лева с поста главного тренера сборной после Евро-2020, как случилось поражение от Северной Македонии (1:2) в отборочном турнире к чемпионату мира-2022. «Весь мир смеется над нами», — сетовала немецкая пресса.

Есть ощущение, что Лев должен был уйти три года назад или даже после ЧМ-2014. Он тренирует Германию уже 15 лет, и в его копилке как победа на чемпионате мира, так и вылет из группы в России и 0:6 от Испании в матче Лиги наций в 2020 году. После очередного лета с давлением журналистов и болельщиков Лев наконец сможет отдохнуть и покататься на своем кабриолете по горам родного Шварцвальда.

Томас Мюллер. Фото AFP

Герой

Возможно, он и не выглядит как Дэвид Бекхэм, у него нет собственной линейки парфюма или коллекции нижнего белья, но Томас Мюллер — икона сборной Германии. Мюллер со своей женой Лизой разводит лошадей, дает забавные интервью и вообще выглядит как ваш сосед. Его стиль игры не назвать элегантным, но он эффективен. Все это и делает Мюллера любимчиком болельщиков. Он очень искренний, настоящий. В 2017 году он снялся в роли приглашенной звезды в эпизоде криминального комедийного сериала Hubert und Staller.

Кто выиграл от переноса Евро

Год назад Джамал Мусиала играл в «Баварии-2» и стал одним из нескольких футболистов, выигравших за один сезон третью бундеслигу и чемпионат Германии с главной командой. С начала нынешнего сезона Мусиала закрепился в обойме первой «Баварии» и в феврале получил вызов в национальную сборную.

Ему пришлось выбирать между Англией (куда он переехал в детстве и где играл до 17 лет) и Германией. «У меня два сердца. Одно принадлежит Германии, а второе принадлежит Англии», — сказал Мусиала, озвучив выбор в пользу сборной Германии.

Болельщики сборной Германии. Фото Reuters

Что поют фанаты

Комик Оливер Похер записал песню Schwarz und Wei? («Черное и Белое») перед ЧМ-2006. Ее стали включать, когда сборная Германии забивала гол на домашнем чемпионате мира и на последующих турнирах до ЧМ-2018. После российского провала настало время перемен, но в некоторых местах вы до сих пор можете услышать композицию.

Что говорят болельщики

«Deutschland ist eine Turniermannschaft» — Неважно, насколько талантлива сборная Германии, она всегда хороша на больших турнирах (за исключением последнего раза).

«Klare Dinger hinten raus» — Просьба играть попроще и понадежнее, особенно сзади.

«Flach spielen, hoch gewinnen!» — Держите мяч внизу, чтоб результаты взлетели наверх!

Герой эпохи пандемии

За время пандемии Леон Горецка раскачался так, будто Дуэйн «Скала» Джонсон надел футбольную форму. Кроме этого, он совместно с Йозуа Киммихом создал фонд помощи в борьбе с коронавирусом «We kick Corona». «Я не представлял, сколько людей по всей Германии делают хорошие вещи на безвозмездной основе, не получая за это ни цента», — рассказал он сайту «Баварии» о своей инициативе.

Таммо Бломберг, Die Zeit