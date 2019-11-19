Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» сообщение британского издания Daily Mail о том, что Россию могут лишить права на проведение матчей чемпионата Европы-2020 по футболу. 9 декабря состоится заседание исполкома ВАДА, на котором будут обсуждаться санкции в адрес российских спортсменов. По информации Daily Mail, запрет России провести матчи Евро — один из возможных вариантов.

— Это полнейшая чушь, — сказал Колосков. — Англичане уже не в первый раз пытаются проявить фантазию? Ну какое отношение к футболу имеет вопрос, который рассматривает ВАДА? Англия пытается втянуть нас в дискуссию, спровоцировать, чтобы мы с ними поспорили на допинговую тему. Я не собираюсь спорить, а просто четко отвечу: то, что рассматривает ВАДА, не имеет отношения к футболу, и точка.

Евро-2020 должен пройти в 12 странах, в том числе, в России. В Санкт-Петербурге — одном из городов-хозяев турнира — запланировано 4 матча турнира: 3 встречи группового этапа и один из четвертьфинальных поединков. (Иван Торопцев)

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