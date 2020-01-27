Сборные определились с базами на Евро-2020, Финляндия поедет в Россию

Участники чемпионата Европы-2020 определились с базами на время турнира, сообщает официальный сайт УЕФА. Десять команд будут базироваться в своих странах: Австрия, Бельгия, Дания, Англия, Франция, Германия, Италия, Голландия, Россия, Испания.

Чехия и Хорватия будут базироваться в Шотландии, Польша и Швеция — в Ирландии, Турция и Уэльс — в Азербайджане, Португалия — в Венгрии, Швейцария — в Италии, Украина — в Румынии, Финляндия будет базироваться под Санкт-Петербургом.

Еще четыре сборные определятся по итогам розыгрыша Лиги наций.

В Санкт-Петербурге пройдут три игры группового турнира и четвертьфинал.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля.