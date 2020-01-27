Сборные определились с базами на Евро-2020, Финляндия поедет в Россию
19:14
Участники чемпионата Европы-2020 определились с базами на время турнира, сообщает официальный сайт УЕФА. Десять команд будут базироваться в своих странах: Австрия, Бельгия, Дания, Англия, Франция, Германия, Италия, Голландия, Россия, Испания.
Чехия и Хорватия будут базироваться в Шотландии, Польша и Швеция — в Ирландии, Турция и Уэльс — в Азербайджане, Португалия — в Венгрии, Швейцария — в Италии, Украина — в Румынии, Финляндия будет базироваться под Санкт-Петербургом.
Еще четыре сборные определятся по итогам розыгрыша Лиги наций.
В Санкт-Петербурге пройдут три игры группового турнира и четвертьфинал.
Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля.
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