На Евро-2020 могут ввести временные замены для игроков с подозрением на сотрясение

Евро-2020 могут ввести обязательные временные замены для футболистов с подозрением на сотрясение мозга, сообщает Sky. В регби уже действует подобная система временных замен, покинувший поле игрок может вернуться, если опасения врачей не подтвердяться.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который утверждает правила футбола, подтвердил, что вопрос будет обсуждаться на заседании 3 декабря, но окончательных решений еще не принято.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах из 11 стран, включая Санкт-Петербург.