«Ньюкасл» проиграл «Арсеналу» в первом матче под руководством Хау, «сороки» — единственная команда в АПЛ без побед
«Арсенал» победил «Ньюкасл» в матче 13-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0.
«Сороки» проводили первый матч под руководством нового главного тренера Эдди Хау. Однако это не помогло команде, которая остается на дне турнирной таблице. «Ньюкасл» — единственная команда, которая до сих пор не одержала ни одной победы в нынешнем сезоне АПЛ.
«Арсенал» набрал 23 очка и занимает пятое место в турнирной таблице.
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