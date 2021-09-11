Погба отдал больше всех голевых передач в АПЛ в 2021 году
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отдал больше всех результативных передач в АПЛ в 2021 году, сообщает Opta.
На счету француза 10 голевых пасов в этом году, причем 7 из них он отдал в первых 4 турах сезона-2021/22, что является рекордом.
10 — Paul Pogba is the only player to have recorded as many as 10 assists in the Premier League in 2021, while his seven assists in Man Utd's opening four games is the most any player has registered in the first four matches of a Premier League season. Creator. pic.twitter.com/J1L9ZK1nrM— OptaJoe (@OptaJoe) September 11, 2021
Сегодня, 11 сентября «Манчестер Юнайтед» победил «Ньюкасл» в матче 4-го тура АПЛ благодаря дублю Криштиану Роналду. Погба отметился двумя результативными передачами в игре против «сорок».
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