«Лестер» и «Брентфорд» сыграли вничью на старте АПЛ

«Лестер» и «Брентфорд» сыграли вничью в матче первого тура чемпионата Англии. Игра завершилась со счетом 2:2.

В составе «Лестера» отметились Тимоти Кастань и Кирнан Дьюсбери-Холл. У «Брентфорда» голы забили Айван Тони и Джошуа Да Силва.

«Лестер» набрал одно очко и занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Брентфорда» также одно очко и 11-я позиция.