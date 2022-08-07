«Лестер» и «Брентфорд» сыграли вничью на старте АПЛ
«Лестер» и «Брентфорд» сыграли вничью в матче первого тура чемпионата Англии. Игра завершилась со счетом 2:2.
В составе «Лестера» отметились Тимоти Кастань и Кирнан Дьюсбери-Холл. У «Брентфорда» голы забили Айван Тони и Джошуа Да Силва.
«Лестер» набрал одно очко и занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Брентфорда» также одно очко и 11-я позиция.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Лидс
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
2
|Борнмут
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Челси
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
7
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Фулхэм
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
18
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
19
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
20
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|0 : 2
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|2 : 2
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|2 : 0
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|2 : 1
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|2 : 0
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|4 : 1
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|0 : 1
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|2
|
|
Эрик Дайер
Тоттенхэм Хотспур
|1
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|1
|П
|
|
Мусса Дженепо
Саутгемптон
|1
|
|
Жоэлинтон
Ньюкасл Юнайтед
|1
|
|
Александр Зинченко
Арсенал
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Тайлер Адамс
Лидс
|1
|0
|1
|
|
Родриго Бентанкур
Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
|1
|
|
Филип Биллинг
Борнмут
|1
|0
|1
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