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Сегодня, 17:50

«Лестер» и «Брентфорд» сыграли вничью на старте АПЛ

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Лестер — Брентфорд — 2:2.
Фото Reuters

«Лестер» и «Брентфорд» сыграли вничью в матче первого тура чемпионата Англии. Игра завершилась со счетом 2:2.

В составе «Лестера» отметились Тимоти Кастань и Кирнан Дьюсбери-Холл. У «Брентфорда» голы забили Айван Тони и Джошуа Да Силва.

«Лестер» набрал одно очко и занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Брентфорда» также одно очко и 11-я позиция.

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
07 авг, 16:00. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
2:2
Брентфорд
Голы
Кастань, 33 (1:0), Дьюсбери-Холл, 46 (2:0), Тони, 62 (2:1), Дасилва, 86 (2:2)
Лестер
Уорд Джастин Эванс Фофана Амарти Тилеманс Ндиди Кастань Дьюсбери-Холл (Дака, 73) Мэддисон Варди
Брентфорд
Райя Хенри Ми (Keane Lewis-Potter, 59) Янссон Хики (Бек Серенсен, 84) Янельт Нергор (Баптист, 73) Йенсен (Дасилва, 59) Висса (Халил Дервишоглу, 84) Тони Мбеумо
Судьи
Джиллетт (Австралия)

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Основные источники исследования

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Крылья Советов 0
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П2

16%

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Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

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 Лидс 1 1 0 0 2-1 3
2
 Борнмут 1 1 0 0 2-0 3
3
 Ньюкасл 1 1 0 0 2-0 3
4
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
5
 Челси 1 1 0 0 1-0 3
6
 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
7
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
8
 Фулхэм 1 0 1 0 2-2 1
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
11
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Астон Вилла 1 0 0 1 0-2 0
16
 Нот. Форест 1 0 0 1 0-2 0
17
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
18
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 1-2 0
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 Саутгемптон 1 0 0 1 1-4 0
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Лидс – Вулверхэмптон
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6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 2 : 0
6.08 17:00
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 4 : 1
6.08 19:30
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