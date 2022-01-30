«Вильярреал» хочет арендовать хавбека «Тоттенхэма» Ло Чельсо

Полузащитник «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо может стать игроком «Вильярреала», сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По данным издания, испанцы хотят арендовать 25-летнего аргентинца. Сам футболист также хочет стать игроком «Вильярреала».

В текущем сезоне хавбек провел 9 матчей в АПЛ, не отличившись результативными действиями.