«Хаддерсфилд» возьмет в аренду Анджорина. «Локомотив» не будет выкупать права на игрока у «Челси»

«Локомотив» не станет активировать опцию выкупа нападающего «Челси» Тино Анджорина, сообщает The Athletic. Сумма выкупа могла составить 17 миллионов фунтов стерлингов.

В ближайшее время игрок отправится в «Хаддерсфилд», где будет выступать на правах аренды до конца сезона. На Анджорина также претендовал «Саутгемптон», но «святые» хотели выкупить игрока, а «Челси» соглашался только на аренду.

В нынешнем сезоне Анджорин провел девять матчей за «Локомотив» и забил один мяч. Контракт полузащитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в три миллиона евро.