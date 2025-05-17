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17 мая 2025, 07:42

Финалиссима Испания — Аргентина может пройти в марте 2026 года

Евгений Козинов
Корреспондент

Сборные Аргентины и Испании сыграют в рамках Финалиссимы, скорее всего, в марте 2026 года, сообщил в социальной сети X журналист Гастон Эдул.

Представители УЕФА, КОНМЕБОЛ, аргентинской федерации футбола и королевской футбольной федерации Испании недавно провели в столице Парагвая встречу, на которой обсуждался этот вопрос.

Финалиссима — турнир, состоящий из одного матча, в котором встречаются победители последних чемпионата Европы и Кубка Америки. Действующим и единственным обладателем трофея является сборная Аргентины — в 2022 году команда Лионеля Скалони обыграла Италию (3:0).

Ранее между чемпионами Европы и Южной Америки разыгрывался Кубок Артемио Франки. В 1985 году Франция победила Уругвай (2:0), а в 1993-м Аргентина обыграла Данию (1:1, 5:4 по пен.).

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