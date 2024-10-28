Мартинес выиграл приз Яшина — лучшему вратарю сезона в мире

Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес стал обладателем приза Льва Яшина по итогам сезона-2023/24 — лучшему голкиперу сезона в мире.

Второе место в голосовании занял Унаи Симон («Атлетик»), третьим стал Андрей Лунин («Реал»).

В топ-10 также вошли Майк Меньян («Милан»), Диогу Кошту («Порту»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Грегор Кобель («Боруссия Д»), Георгий Мамардашвили («Валенсия»), Ян Зоммер («Интер») и Ронвен Уильямс («Мамелоди Сандаунс»).

Мартинес выиграл приз во второй раз подряд.