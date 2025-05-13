CAS отклонил апелляцию подравшихся игроков сборной Уругвая

Пятерым игрокам сборной Уругвая по футболу не удалось оспорить решение о своей дисквалификации из-за стычки с болельщиками после полуфинального матча Кубка Америки против Колубмии (0:1) в США в 2024 году. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил их апелляцию, сообщается на сайте организации.

Футболисты, включая форварда «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса, защитника «Барселоны» Рональда Араухо и защитника мадридского «Атлетико» Хосе Хименеса, были дисквалифицированы КОНМЕБОЛ на срок от трех до пяти матчей. Сами игроки заявляли, что действовали в защиту своих родственников, которые были на трибунах.

«Коллегия установила, что в данном случае принцип самообороны неприменим и что поведение игроков представляло собой добровольное, насильственное и неоправданное действие», — говорится в заявлении суда.

Сборная Уругвая занимает третье место в турнирной таблице южноамериканской отборочной группы чемпионата мира, уступая Эквадору и Аргентине.