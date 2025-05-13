Кубок Америки
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Футбол
Кубок Америки

13 мая, 19:30

CAS отклонил апелляцию подравшихся игроков сборной Уругвая

Пятерым игрокам сборной Уругвая по футболу не удалось оспорить решение о своей дисквалификации из-за стычки с болельщиками после полуфинального матча Кубка Америки против Колубмии (0:1) в США в 2024 году. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил их апелляцию, сообщается на сайте организации.

Футболисты, включая форварда «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса, защитника «Барселоны» Рональда Араухо и защитника мадридского «Атлетико» Хосе Хименеса, были дисквалифицированы КОНМЕБОЛ на срок от трех до пяти матчей. Сами игроки заявляли, что действовали в защиту своих родственников, которые были на трибунах.

Дарвин Нуньес пытается разобраться с&nbsp;болельщиками сборной Колумбии.Футболисты сборной Уругвая подрались с фанатами после матча Кубка Америки. Активнее всех был Нуньеc

«Коллегия установила, что в данном случае принцип самообороны неприменим и что поведение игроков представляло собой добровольное, насильственное и неоправданное действие», говорится в заявлении суда.

Сборная Уругвая занимает третье место в турнирной таблице южноамериканской отборочной группы чемпионата мира, уступая Эквадору и Аргентине.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хосе Хименес
Футбол
Сборная Колумбии по футболу
Сборная Уругвая по футболу
Дарвин Нуньес
Рональд Араухо
Читайте также
Рубио назвал Россию «частью уравнения» в мирном урегулировании на Украине
Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
Погба впервые с 2023 года сыграл в официальном матче
Пушков заявил о желании ЕС сорвать план США по урегулированию на Украине
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
Красно-белые избили фаната армейцев под крики «Гаси его», а после заявили о провокации. Подробности драки на матче «Спартак» - ЦСКА
Популярное видео
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Нуньеса дисквалифицировали на 5 матчей после драки с болельщиками на Кубке Америки

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости