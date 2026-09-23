Кампос: «После двух побед подряд в Лиге чемпионов «ПСЖ» должен сразу начать думать о третьей»

Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос рассчитывает на победу в Лиге чемпионов третий раз подряд. Парижский клуб выигрывал главный еврокубков в сезонах-2025/26 и 2024/25.

«Я помню свои мысли после финала в Будапеште, где я уже пытался донести это. Я думал, что после двух побед подряд мы должны сразу начать думать о третьей. Желание работать вместе и ставить интересы команды на первое место по-прежнему живо в клубе. Я продолжаю наблюдать за тем, как Луис Энрике совершает невероятную эволюцию», — приводит So Foot слова Кампоса.

«ПСЖ» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов-2026/27 разгромил «Слован» (6:1) и лидирует в турнирной таблице.