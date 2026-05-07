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7 мая, 17:15

В Госдуме РФ назвали Сафонова и Головина «послами мира» в международном футболе

Александр Абустин
корреспондент

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выходе голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в финал Лиги чемпионов, после победы в полуфинале над «Баварией» по сумме двух матчей (5:4 и 1:1).

«Команде Сафонова удалось выйти в финал. В «ПСЖ» он играет в основном составе, чему мы гордимся. Матвей в шаге от уникального достижения — второй победы в Лиге чемпионов для российского футболиста. Будем этого ждать. Сафонов и Головин — это наши послы мира в международном футболе», — сказал Свищев «СЭ».

Головин играет за «Монако» с 2018 года и провел за монегасков 266 матчей.
«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Арсеналом». Финал пройдет 30 мая на стадионе в Будапеште.

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Александр Головин
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Дмитрий Свищев
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
17
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ле Ман 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 21:45 Марсель – Страсбур - : -
22.08 18:15 Ланс – Осер - : -
22.08 21:45 Ле Ман – Брест - : -
22.08 21:45 Ницца – Лорьян - : -
22.08 21:45 Тулуза – Лион - : -
22.08 21:45 Труа – Париж - : -
23.08 16:00 Анже – Лилль - : -
23.08 18:15 Гавр – Монако - : -
23.08 21:45 ПСЖ – Ренн - : -
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