В Госдуме РФ назвали Сафонова и Головина «послами мира» в международном футболе

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выходе голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в финал Лиги чемпионов, после победы в полуфинале над «Баварией» по сумме двух матчей (5:4 и 1:1).

«Команде Сафонова удалось выйти в финал. В «ПСЖ» он играет в основном составе, чему мы гордимся. Матвей в шаге от уникального достижения — второй победы в Лиге чемпионов для российского футболиста. Будем этого ждать. Сафонов и Головин — это наши послы мира в международном футболе», — сказал Свищев «СЭ».

Головин играет за «Монако» с 2018 года и провел за монегасков 266 матчей.

«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Арсеналом». Финал пройдет 30 мая на стадионе в Будапеште.

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