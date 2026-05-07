В Госдуме РФ назвали Сафонова и Головина «послами мира» в международном футболе
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выходе голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в финал Лиги чемпионов, после победы в полуфинале над «Баварией» по сумме двух матчей (5:4 и 1:1).
«Команде Сафонова удалось выйти в финал. В «ПСЖ» он играет в основном составе, чему мы гордимся. Матвей в шаге от уникального достижения — второй победы в Лиге чемпионов для российского футболиста. Будем этого ждать. Сафонов и Головин — это наши послы мира в международном футболе», — сказал Свищев «СЭ».
Головин играет за «Монако» с 2018 года и провел за монегасков 266 матчей.
«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Арсеналом». Финал пройдет 30 мая на стадионе в Будапеште.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Париж
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ле Ман
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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31 тур
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34 тур
|21.08
|21:45
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|18:15
|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|21:45
|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
|21:45
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|21:45
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|21:45
|Труа – Париж
|- : -
|23.08
|16:00
|Анже – Лилль
|- : -
|23.08
|18:15
|Гавр – Монако
|- : -
|23.08
|21:45
|ПСЖ – Ренн
|- : -
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