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7 мая, 17:38

Черчесов призвал россиян посетить финал ЛЧ в Будапеште: «Великолепный город»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» рассказал, планирует ли посетить финал Лиги чемпионов в Будапеште.

«Не знаю, получится ли быть в Будапеште. На финале в Мюнхене я был. Но все будет зависеть от планов клуба и сборов. Есть много нюансов, которые надо распределить. Будапешт — город, где мы с удовольствием работали и добивались успеха. Нас там все знают, мы знаем этот великолепный город. Так что, россияне, если надумали, езжайте и будете рады», — сказал Черчесов «СЭ».

В финале Лиги чемпионов-2025/26 сыграют «ПСЖ» и «Арсенал». Матч пройдет 30 мая в Будапеште.

&laquo;ПСЖ&raquo; и &laquo;Арсенал&raquo; встретятся в&nbsp;финале Лиги чемпионов 30&nbsp;мая 2026 года.5 главных интриг финала Лиги чемпионов: долгожданный титул «Арсенала» или вторая подряд победа «ПСЖ»?

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