Кафанов: «Сафонов выглядел очень достойно на фоне Нойера»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» отреагировал на выход вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финал Лиги чемпионов.

«ПСЖ» одержал победу над «Баварией» (5:4 и 1:1) по сумме двух матчей в полуфинале турнира.

«Полуфинал Лиги чемпионов смотрел с точки зрения противостояния Матвея с Мануэлем Нойером. И наш вратарь на фоне вратаря «Баварии» выглядел очень достойно и помог «ПСЖ» пройти такой большой клуб, он внес немалый вклад в победу парижан в двухматчевом противостоянии с учетом того, сколько раз он вступал в игру, сколько ударов было нанесено по его воротам. Теперь жду Матвея в основном составе в финале с «Арсеналом» и победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов», — сказал Кафанов «СЭ».

«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Арсеналом». Матч пройдет 30 мая в Будапеште.

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