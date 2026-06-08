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8 июня, 23:50

Узбекистан не смог удержать ничью в товарищеском матче с Нидерландами в Нью-Йорке

Руслан Минаев

Сборная Узбекистана уступила сборной Нидерландов в товарищеском матче — 1:2. Игра прошла на Icahn Stadium в Нью-Йорке.

На 32-й минуте счет открыл Коди Гакпо, реализовав пенальти. На 87-й минуте красную карточку получил Гус Тил. На 90+2-й минуте гол Игоря Сергеева позволил Узбекистану сравнять счет. На 90+8-й минуте Гакпо забил второй гол с пенальти и принес голландцам победу.

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро.Узбекистан был в шаге от сенсации: Нидерланды вырвали победу на 90+7-й минуте

Нидерланды в групповом турнире чемпионата мира-2026 сыграют с Японией, Швецией и Тунисом. Узбекистан сыграет на ЧМ-2026 с Колумбией, Португалией и ДР Конго.

Товарищеские матчи. Сборные. .
08 июня, 21:45. Icahn Stadium (Нью-Йорк)
Нидерланды
2:1
Узбекистан

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Гус Тил
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
Коди Гакпо
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