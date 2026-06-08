Узбекистан не смог удержать ничью в товарищеском матче с Нидерландами в Нью-Йорке

Сборная Узбекистана уступила сборной Нидерландов в товарищеском матче — 1:2. Игра прошла на Icahn Stadium в Нью-Йорке.

На 32-й минуте счет открыл Коди Гакпо, реализовав пенальти. На 87-й минуте красную карточку получил Гус Тил. На 90+2-й минуте гол Игоря Сергеева позволил Узбекистану сравнять счет. На 90+8-й минуте Гакпо забил второй гол с пенальти и принес голландцам победу.

Нидерланды в групповом турнире чемпионата мира-2026 сыграют с Японией, Швецией и Тунисом. Узбекистан сыграет на ЧМ-2026 с Колумбией, Португалией и ДР Конго.