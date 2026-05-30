Shaman объяснил, почему не хочет участвовать в ледовых шоу
Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) сообщил на встрече с фанатами на Дне московского спорта, что не будет участвовать в ледовых шоу по фигурному катанию.
«Каждый должен заниматься своим делом, поэтому, конечно же, нет», — приводит ТАСС слова артиста.
По словам певца, либо что-то нужно делать хорошо, либо не делать это вообще.
«Если ты в чем-то не уверен, лучше вообще не делать. Я, как правило, усиливаю свои самые сильные стороны», — сказал Shaman.
Он подчеркнул, что работает над сильными сторонами и не работает над слабыми.
«Возможно, потому что их нет», — добавил певец.
Источник: ТАСС
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