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Фигурное катание

30 мая, 16:46

Shaman объяснил, почему не хочет участвовать в ледовых шоу

Shaman.
Фото Global Look Press

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) сообщил на встрече с фанатами на Дне московского спорта, что не будет участвовать в ледовых шоу по фигурному катанию.

«Каждый должен заниматься своим делом, поэтому, конечно же, нет», — приводит ТАСС слова артиста.

По словам певца, либо что-то нужно делать хорошо, либо не делать это вообще.

«Если ты в чем-то не уверен, лучше вообще не делать. Я, как правило, усиливаю свои самые сильные стороны», — сказал Shaman.

Он подчеркнул, что работает над сильными сторонами и не работает над слабыми.

«Возможно, потому что их нет», — добавил певец.

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Источник: ТАСС
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Фигурное катание
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