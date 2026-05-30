Shaman объяснил, почему не хочет участвовать в ледовых шоу

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) сообщил на встрече с фанатами на Дне московского спорта, что не будет участвовать в ледовых шоу по фигурному катанию.

«Каждый должен заниматься своим делом, поэтому, конечно же, нет», — приводит ТАСС слова артиста.

По словам певца, либо что-то нужно делать хорошо, либо не делать это вообще.

«Если ты в чем-то не уверен, лучше вообще не делать. Я, как правило, усиливаю свои самые сильные стороны», — сказал Shaman.

Он подчеркнул, что работает над сильными сторонами и не работает над слабыми.

«Возможно, потому что их нет», — добавил певец.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max