Олимпийский чемпион по фигурному катанию и комментатор Первого канала Алексей Ягудин в разговоре с «СЭ» прокомментировал запрет Международного олимпийского комитета на использование «Катюши» в качестве замены гимну России на Олимпиаде, а также ограничения на предстоящем чемпионате мира в Стокгольме, который пройдет с 24 по 28 марта.

— Алексей, летите ли вы в Стокгольм и есть ли у вас понимание, какие ограничения вас касаются?

— Да, мы летим в Стокгольм, так понимаю, это было предметом многомесячных переговоров — как мы будем туда проникать. Контактировать со спортсменами нам запрещено, об этом речи не идет. Все жестко, много тестов на коронавирус перед отъездом, после прилета. Мы будем вне «пузыря», а спортсмены закрыты на катке и в гостинице, соединенной с ним.

Контраст на фоне Москвы, где сняты почти все ограничения, конечно, ощущается. Но с другой стороны, весной все было наоборот — мы по QR-кодам катались, а там были открыты кафе и рестораны, если говорить о Швеции. Теперь ситуация изменилась. Жаль, конечно, что турнир без зрителей. Все-таки это чемпионат мира, он должен проходить с болельщиками. Но слава богу, что чемпионат уже будет проведен.

— Получается, все-таки лучше было бы отдать чемпионат мира Москве? Если в теории.

— Москва, безусловно, провела бы его на очень высоком уровне, мы умеем проводить такие мероприятия. Но его никто нам не даст — потому что действуют санкции, утвержденные CAS.

— Как вам история с выбором песни — замены гимну? У фигуристов, кажется, наиболее адекватный вариант — концерт Чайковского. Или вам «Катюша» больше нравится?

— Мне вообще непонятна эта дискуссия вокруг песен. Да, вот МОК запретил «Катюшу». Но стоит ли нам так по этому поводу убиваться? Все прекрасно знают, из какой страны приедут спортсмены. В 2018 году в Пхенхчане тоже не было символики. И что, кто-то не знал, откуда Алина Загитова? Чайковский или «Катюша» будет играть — это вообще неважно. Главное, чтобы российский фигурист стоял на первой ступени пьедестала.

(Дмитрий Кузнецов)