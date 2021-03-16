Подопечный Мишина объявил о возвращении на лед

Российский фигурист Андрей Лазукин рассказал «СЭ» о своем восстановлении и желании продолжить выступления в следующем, олимпийском сезоне.

— Андрей, как у вас дела со здоровьем, ждать ли вашего возвращения?

— Я карьеру еще не закончил и планирую выступать в следующем сезоне. Недавно начал полноценно кататься, в начале марта. Пока в основном делаю подготовительные упражнения, занимаюсь ОФП (общей физической подготовкой. — Прим. «СЭ»), пытаюсь подготовить свое тело к дальнейшим нагрузкам. По прыжкам — начал исполнять тройные, понятное дело, все пока идет не так гладко. Какие-то вещи, которые раньше давались с легкостью, сейчас идут с трудом. Но это проблемы формы и подготовки.

— Была боязнь прыгать?

— Была. Но сейчас колено в таком состоянии, что в принципе ее нет. Раньше, когда я пытался кататься летом и прошло не так много времени с операции, действительно некоторый страх присутствовал. Страх приземления на нее, отталкивания. Сейчас от него и следа не осталось.

— Алексей Николаевич Мишин вам помогает в этом?

— Алексей Николаевич, что логично, сейчас больше увлечен ребятами из нашей группы, которые едут на чемпионат мира. Конечно, он дает наставления общего характера, говорит мысли, пожелания по поводу моего тренировочного процесса. Но я взрослый парень, не нуждаюсь в том, чтобы меня постоянно кто-то подгонял. Могу пока нагонять самостоятельно.

— Мысли об Олимпиаде есть, надежды на участие в ней?

— Честно говоря, пока даже не задумываюсь об этом. Просто хочу кататься, я люблю это делать. Сейчас хочется восстановиться, по крайней мере мне надо выйти на тот уровень, на котором я был.

Лазукин — участник последнего чемпионата мира 2019 года, там он попал в десятку, став вторым среди трех россиян. Однако последние два сезона 23-летний подопечный Алексея Мишина почти полностью пропустил — из-за тяжелой травмы, разрыва правого коленного сустава, и вынужденной операции.

(Дмитрий Кузнецов)