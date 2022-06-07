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Сегодня, 11:10

Тарасова отреагировала на повышение возрастного ценза в фигурном катании

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на решение конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) о поэтапном повышении минимального возраста фигуристов до 17 лет.

«Для нас повышение возрастного ценза не имеет значения. У нас в любом возрасте будут лучшие», — сказала Тарасова «СЭ».

В настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет, в следующем сезоне порог останется таким же. С сезона-2023/24 во взрослый уровень можно будет выйти с 16 лет, а с 2024/25 — с 17.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Татьяна Тарасова
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