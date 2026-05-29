ISU напомнил о лидерстве российских фигуристов по числу золотых медалей чемпионатов мира

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал в соцсети X таблицу лидеров по количеству медалей на чемпионатах мира по фигурному катанию.

В этой таблице на первом месте идет Россия. У нее 207 медалей (83 золотых, 70 серебряных, 54 бронзовых).

Второе место занимают США — 213 медалей (64 золотых, 65 серебряных, 84 бронзовых) — больше всех по общему числу наград. На третьем месте располагается Австрия, у которой 116 медалей (36 золотых, 46 серебряных, 34 бронзовых).

Фото Соцсети ISU

Третье место по общему количеству наград занимают немцы (122 медали: 34-48-40).

С 2022 года российские фигуристы отстранены от турниров ISU. Исключение — квалификационный турнир Олимпиады-2026, где выступили Петр Гуменник и Аделия Петросян. Они отобрались на Игры-2026 в Милане и заняли шестые места в одиночном катании.

Вопрос возвращения россиян может быть рассмотрен на конгрессе ISU 10—12 июня.

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