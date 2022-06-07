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Сегодня, 11:05

Губерниев о повышении минимального возраста фигуристов: «Какие палки нам в колеса? Мы и так не выступаем»

Губерниев отреагировал на решение конгресса ISU о поэтапном повышении минимального возраста фигуристов до 17 лет
Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) о поэтапном повышении минимального возраста фигуристов до 17 лет.

«Это решение ожидалось. Какие палки нам в колеса? Если мы и так не выступаем. С этим решением нужно считаться. Ну, будут девушки выступать в юниорских соревнованиях, а потом будут кататься среди взрослых», — сказал Губерниев «СЭ».

В настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет, в следующем сезоне порог останется таким же. С сезона-2023/24 во взрослый уровень можно будет выйти с 16 лет, а с 2024/25 — с 17.

Фигурное катание
Дмитрий Губерниев
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