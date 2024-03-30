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30 марта, 12:10

Overwatch с героями Marvel? Что из себя будет представлять Marvel Rivals

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Marvel Rivals.
Фото hdqwalls.com
Overwatch и Valorant, подвиньтесь!

27 марта китайская студия NetEase совместно с Marvel Games анонсировала Marvel Rivals — супергеройский PVP-экшен, напоминающий Overwatch и Valorant. Что сегодня известно об этой игре и почему она так заинтересовала геймеров?

Что такое Marvel Rivals

Яркий, красочный мультиплеерный экшен с разнообразными героями, использующими способности — звучит как описание Overwatch. Увы, лучшие дни проекта Blizzard давно позади. Неудивительно, что Marvel Rivals поспешила занять потерянное Blizzard местечко, использовав тот же самый рецепт.

Две команды по шесть игроков, каждый из которых играет за супергероя или суперзлодея, сражаются друг с другом на картах, изображающих знаковые для Marvel локации. Пока что подтверждены Асгард и Токио 2099 года.

Разумеется, игрокам придется использовать способности, в том числе и совместно — енот Ракета сможет забраться на плечи Грута и стрелять оттуда, а у Халка получится «подзарядить» Железного человека для более мощных атак.

Еще одно новшество Marvel Rivals — это частичная разрушаемость окружения, которой не было в Valorant и Overwatch. Она не только порадует глаз, но и позволит менять тактические условия на карте — например, разрушив мост.

Когда выйдет Marvel Rivals

Точная дата релиза неизвестна, но альфа-тестирование начнется уже в мае. Попасть на него сможет не каждый желающий — для этого потребуется заполнить специальную анкету, и надеяться, что разработчики выберут именно ее.

Но нетрудно предположить, что за альфа-тестом последует бета-тест, и он вполне может быть открытым. Также можно сделать догадку о полноценном запуске игры в первой половине 2025 года. Разумеется, точная дата релиза станет известна только после того, как о ней заявят официально.

Какие будут герои в Marvel Rivals

На старте в игру войдут 18 персонажей из мультивселенной Marvel:

Черная Пантера
Железный Человек
Человек-паук
Доктор Стрэндж
Намор
Халк
Луна Сноу
Каратель
Пени Паркер
Локи
Звездный Лорд
Гамора
Ракета
Грут
Мантис
Магнето
Гроза
Мэджик

Marvel Rivals. Анонсирована Marvel Rivals — конкурент Valorant и Overwatch по вселенной Marvel

Впрочем, на альфа-тесте будут доступны только 12 из них. В свое время Overwatch вышла в релиз с 21 героем — числа вполне сравнимые. Уже сейчас разработчики обещают добавлять новые карты и новых персонажей после релиза игры.

Где купить Marvel Rivals

Уже сейчас страница Marvel Rivals появилась в Steam и Epic Games Store — игру можно добавить в список желаемого.

Но покупать ее необязательно — она заявлена как условно бесплатная. Вероятно, монетизировать ее станут по примеру других игр-сервисов — при помощи баттл-пассов, микротранзакций. В настоящий момент игра анонсирована только на ПК.

Будет ли русский язык в Marvel Rivals

Да, будет! Marvel Rivals поддерживает 16 языков, в том числе и русский. К сожалению, речь идет только о текстовой информации — озвучка будет доступна только на английском и на упрощенном китайском.

Системные требования Marvel Rivals

Marvel Rivals не потребует чересчур дорогого «железа», что не удивляет — бесплатной мультиплеерной игре нужно набрать как можно большую аудиторию, а похвастаться чем-то вроде RTX 4090 может далеко не каждый геймер.

Минимальные системные требования:

ОС: Windows 10 (64 бит)
Процессор: Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen 5 1600X
ОЗУ: 12 ГБ
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD RX 580
Версия DirectX: DirectX 12
Место на диске: 70 ГБ, желательно использовать SSD

Рекомендуемые системные требования:

ОС: Windows 10 (64 бит)
Процессор: Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 5600X
ОЗУ: 16 ГБ
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 (Super) или AMD RX 5700-XT
Версия DirectX: DirectX 12
Место на диске: 70 ГБ, желательно использовать SSD

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