В МВД назвали возможную причину ДТП, в котором погибли пять юных баскетболисток

В пресс-службе МВД Ставропольского края назвали возможную причину ДТП микроавтобуса с юными баскетболистками из Волгограда и грузовиком.

«По предварительным данным, отечественный автомобиль (третий участник ДТП) выехал на обгон грузового транспортного средства, однако не успел завершить маневр, допустив касательное столкновение с впереди двигавшимся грузовым автомобилем», - приводит слова пресс-службы МВД РБК.

Автобус с баскетбольной детской командой из Волгограда столкнулся с грузовиком недалеко от поселка Ямки. Подростки (от 12 до 14 лет) следовали на межрегиональные соревнования по баскетболу в Черкесск. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Instagram сообщил о гибели пятерых детей. Еще девять человек госпитализированы.