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В МВД назвали возможную причину ДТП, в котором погибли пять юных баскетболисток

21:17

В пресс-службе МВД Ставропольского края назвали возможную причину ДТП микроавтобуса с юными баскетболистками из Волгограда и грузовиком.

«По предварительным данным, отечественный автомобиль (третий участник ДТП) выехал на обгон грузового транспортного средства, однако не успел завершить маневр, допустив касательное столкновение с впереди двигавшимся грузовым автомобилем», - приводит слова пресс-службы МВД РБК.

Автобус с баскетбольной детской командой из Волгограда столкнулся с грузовиком недалеко от поселка Ямки. Подростки (от 12 до 14 лет) следовали на межрегиональные соревнования по баскетболу в Черкесск. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Instagram сообщил о гибели пятерых детей. Еще девять человек госпитализированы.

 

Дополнительная информация:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/608c26319a7947e1a892d4c7?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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