Стали известны судейские записки боя Тайсон — Джонс
09:43
В США состоялся поединок между легендарными боксерами Роем Джонсом-младший и Майком Тайсоном. Поединок спортсменов закончилась вничью.
Судьями были три бывших чемпион мира по версии WBC. Кристи Мартин отдала предпочтение Тайсону — 79:73, Винни Пациенца увидел преимущество Джонса — 80:76, а Чед Доусон насчитал одинаковые показатели — 76:76.
«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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