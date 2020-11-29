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Новости   //    Бокс/ММА   //    Тайсон - Джонс

Стали известны судейские записки боя Тайсон — Джонс

09:43
Майк Тайсон и Рой Джонс во время боя. Фото USA Today Sports
Майк Тайсон и Рой Джонс во время боя. Фото USA Today Sports
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В США состоялся поединок между легендарными боксерами Роем Джонсом-младший и Майком Тайсоном. Поединок спортсменов закончилась вничью.

Судьями были три бывших чемпион мира по версии WBC. Кристи Мартин отдала предпочтение Тайсону — 79:73, Винни Пациенца увидел преимущество Джонса — 80:76, а Чед Доусон насчитал одинаковые показатели — 76:76.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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