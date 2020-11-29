В США состоялся поединок между легендарными боксерами Роем Джонсом-младший и Майком Тайсоном. Поединок спортсменов закончилась вничью.

Судьями были три бывших чемпион мира по версии WBC. Кристи Мартин отдала предпочтение Тайсону — 79:73, Винни Пациенца увидел преимущество Джонса — 80:76, а Чед Доусон насчитал одинаковые показатели — 76:76.

Absurdly the unofficial WBC scorecards had #TysonJones a draw when Tyson clearly dominated. Chad Dawson 76-76, Christy Martin 79-73 Tyson, Vinny Paz pure insanity card of 80-76 Jones. #boxing — Dan Rafael (@DanRafael1) November 29, 2020

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию поединка.