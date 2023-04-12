Кравцов рассказал о медальных планах на мужской ЧМ-2023

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов рассказал о своих ожиданиях от выступления национальной команды на мужском чемпионате мира по боксу.

«Говорил с тренером мужской сборной Виктором Фархутдиновым. Он нацелен на три золотые медали. Но если в нынешних реалиях у нас будет хотя бы два золота, это уже будет достойным результатом. У нас хороший, ровный состав, мы можем претендовать на значительное количество медалей. Тут много факторов, в том числе жеребьевка и состояние здоровья спортсменов», — приводит «Чемпионат» слова Кравцова.

Мужской чемпионат мира по боксу состоится с 1 по 14 мая в Ташкенте. Медали будут разыграны в 13 весовых категориях.