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Сегодня, 19:30

Промоутеры пока не договорились о проведении боя между Бетербиевым и Смитом

Алина Савинова
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Промоутеры пока не договорились о месте и дате проведения поединка между россиянином Артуром Бетербиевым и британцем Каллумом Смитом.

«WBC увеличил сроки на переговоры. Бой может пройти в Англии или на Ближнем Востоке в июле. В ближайшие несколько недель мы должны об этом договориться», — приводит ТАСС слова представителей промоутерской компании Top Rank.

На счету 38-летнего российского боксера 19 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. В активе 32-летнего Смита 29 побед и 1 поражение.

Источник: https://tass.ru/sport/17510189
Артур Бетербиев
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