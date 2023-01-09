Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд (44-10) уверен, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Дмитрием Биволом (21-0) и Артуром Бетербиевым (18-0) — это один из самых ожидаемых боев на сегодняшний день.

«Бивол против Бетербиева — это один из самых ожидаемых боев в мире. Я уверен, что это будет захватывающее противостояние. Важно, чтобы все было урегулировано для организации этого поединка», — приводит слова Холифилда Boxing Scene.

Бетербиев подерется с Энтони Ярдом (22-2) 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Бивол победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).